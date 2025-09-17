Mazón garantiza el apoyo de la Generalitat al Benidorm Fest: "Por supuesto que sí, es un producto estrella"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha garantizado el apoyo del Consell al Benidorm Fest, al margen de si España se retira del Festival de Eurovisión 2026 en caso de que Israel forme parte de este certamen, y ha valorado que el concurso es "un producto estrella y de éxito" para la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell a su llegada este miércoles al Palau de la Generalitat, un día después de que el Consejo de Administración de RTVE haya aprobado la propuesta de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel forma parte del certamen. Sin embargo, la corporación ha anunciado que esta decisión "no altera los planes" respecto a la celebración del Benidorm Fest.

Fuentes de la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana consultadas por Europa Press afirmaron este martes que el Consell tiene la consignación presupuestaria --destinan 1,5 millones-- y su idea es "mantener el mismo formato que años anteriores".

Preguntado por si la Generalitat mantendrá su apoyo al certamen, Carlos Mazón ha respondido: "Por supuesto que sí. El Benidorm Fest es un producto estrella, es un producto de éxito, es un producto que ofrece lo mejor de nosotros mismos, no solamente para Benidorm, no solo para nuestro turismo, sino para toda la industria musical, la creatividad y el talento valenciano y español".

Dicho esto, ha confiado en que el Consell pueda coordinarse "al menos en esto" con el Gobierno de España y ha sostenido que "tiene que ser así, debe ser así". "Esa va a ser nuestra postura en las reuniones que podamos mantener con el Gobierno, a ver si aquí sí que nos podemos coordinar. Desde luego, esto está claro", ha expresado. "Todo, todo, todo nuestro apoyo", ha agregado.