Valencia - Xirivella
Valencia - Xirivella

Investigado un conductor que circulaba a 181 km/h por Turís en una vía limitada a 80

El Código Penal prevé condenas que pueden conllevar penas de prisión de hasta seis meses

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Europa Press

Agente de la Guardia Civil de Tráfico

Borja Rodríguez

Valencia - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil investiga a un conductor que fue sorprendido el pasado 8 de septiembre por un radar cuando circulaba con un turismo que superaba en más del doble la velocidad máxima permitida: fue detectado circulando a 181 kilómetros por hora por una vía convencional en Turís (Valencia), transitada habitualmente por ciclistas, limitada a 80 km/h.

Un servicio de vigilancia y verificación de la velocidad establecido por un equipo de radar del Destacamento de Tráfico Valencia A en la CV-415, a la altura del término municipal de Turís, detectó el pasado 8 de septiembre a un turismo Volvo V-50 circulando a 181 km/h cuando había una limitación de 80 km/h.

Los agentes procedieron a la parada e identificación del conductor, de 46 años, que ha quedado investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor superando los límites de velocidad en más de 80 km/h, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

El Código Penal prevé condenas que pueden conllevar penas de prisión de hasta seis meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta cuatro años. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena (Valencia).

