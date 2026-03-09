"La salud de la Albufera es la que es y necesita más agua y de calidad para mejorarla": la petición del concejal José Gosálbez, encargado del Parque Natural, en COPE

El Concejal y Portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Valencia, José Gosálbez, ha afirmado en el programa Mediodía Cope Más Valencia que la salud de la Albufera "es la que es" y que se mantiene "prácticamente exactamente igual que hace un año". Durante la entrevista, el también responsable de la concejalía de Devesa-Albufera ha insistido en que la clave para la recuperación del lago es el aporte de agua en cantidad y calidad.

Gosálbez ha recordado que esta es una reivindicación histórica, como ya señalaban los pescadores del Palmar en el siglo XV. Según ha explicado, "lo que tiene que pasar en la Albufera para que tenga una salud perfecta es que entre mucha agua y agua de calidad". En este sentido, ha destacado la importancia de cumplir el plan de cuenca para asegurar los caudales del Júcar y del Turia, y ha agradecido el esfuerzo de los agricultores por aportar más agua.

La candidatura a Reserva de la Biosfera

Respecto a la declaración de la Albufera como Reserva de la Biosfera, una propuesta que partió de su propia concejalía, Gosálbez ha informado de que el expediente ya se encuentra en el ministerio desde diciembre. "Ahora mismo pasando la pelota a la comisión técnica del ministerio, que cuando se supere esa plaza, el ministerio lo remitirá a la UNESCO", ha detallado el concejal. La resolución final de la UNESCO podría llegar en septiembre u octubre.

El concejal ha querido aclarar que este reconocimiento no implicará nuevas restricciones. "No hay una restricción a la hostelería, no hay una restricción a la pesca, no hay una restricción a la caza, no hay una restricción a la agricultura", ha asegurado. Gosálbez lo define como "un reconocimiento más, es algo positivo para Valencia y, sobre todo, yo creo que para España", considerándolo un recurso medioambiental fundamental.

Más de 400 inspecciones sanitarias en Fallas

En su rol como concejal de Sanidad y Consumo, José Gosálbez también ha abordado el trabajo de inspección durante las Fallas. Ha confirmado que el consistorio no hace "la vista gorda" y que se vigila de forma constante y sin previo aviso a las 146 churrerías y los 19 puestos de hostelería ambulante autorizados. "Hemos pasado ya la cifra de las 400 inspecciones a fecha de hoy", ha revelado, destacando la intensidad del trabajo realizado en solo nueve días.

Fruto de esta labor, se han exigido 29 cambios de aceite. El concejal ha subrayado que el objetivo es garantizar la salud pública y que los productos sean de calidad. "Es básico que cuando nos tomamos un buñuelo, un churro, una porra en en estos puestos, sepamos que que estamos comiendo producto de calidad", ha concluido, explicando que también se controla la entrada de agua corriente o la correcta exposición de los precios.