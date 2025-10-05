La Fúmiga anuncia su "adiós definitivo" con dos conciertos en 2026 en Barcelona y València

La Fúmiga ha anunciado su "adiós definitivo" de los escenarios tras dos conciertos en 2026 en el Sant Jordi Club de Barcelona y en el Roig Arena de València.

Durante los próximos meses, hasta fin de año, la banda valenciana actuará en las localidades de Gandia, Alzira, Caldes de Montbuí, Cabanes, Bruselas, Vall d'Uixó, Montmeló, Girona, Canals, Ondara y Valls. Cerrará su gira el 30 de diciembre en el Festivern de Tavernes de la Valldigna.

En 2026 se despedirá de los escenarios con dos conciertos en Barcelona y València, con fechas por concretar, según el vídeo publicado por el grupo alcireño en redes sociales.

"La cuenta atrás ha empezado. La Fúmiga llega a su fin, y con ella, más de una década de historia, música y hermandad. Todo se acaba, sí, pero lo hará por la puerta grande. El último concierto de La Fúmiga en el Roig Arena de València no será tan sólo una despedida, sino un punto final épico, un hito ineludible para todo el mundo, de un grupo que ha marcado una generación", ha señalado en un comunicado la productora. Este espectáculo congregará a 18.000 personas.

La Fúmiga ha anunciado que los dos conciertos de despedida serán "especiales y únicos, llenos de sorpresas que se anunciarán más adelante, colaboraciones de grupos amigos que no se quieren perder un día tan especial".

Además, ha avanzado que será un homenaje a la música popular valenciana que nace en las calles, como las charangas y pasacalles; la de las sociedades musicales y las bandas, "vertebradoras de un tejido social, festivo y cultural incomparable". También a los grupos que les han inspirado y a los que vendrán.

Desde la productora han destacado que "La Fúmiga no es sólo una banda: es un relato colectivo". Nacida en Alzira el 2012, "ha sabido transformar el espíritu festivo de las charangas en un proyecto que, en poco más de una década, ha recorrido festivales y plazas, convirtiéndose en un icono de la música popular".

Con once músicos al escenario, La Fúmiga ha unido la tradición de banda valenciana con las nuevas sonoridades urbanas y festivas, siempre con el valenciano como lengua de expresión y "con la defensa de los derechos humanos, de los valores feministas, antifascistas y la diversidad como bandera".DE LOS PASACALLES AL ESCENARIO

Sus orígenes están ligados a la Sociedad Musical de Alzira, donde muchos de sus integrantes se formaron y donde en 2012 se unieron en una charanga. Aquellos pasacalles y noches de verano, en los alrededores de la Muntanyeta de Sant Salvador, fueron la semilla de un sueño: una pandilla de amigos haciendo sonar tanto éxitos comerciales como canciones de Obrint Pas, Txarango, Aspencat o La Gossa Sorda, con la convicción que "la música valenciana podía ser fiesta, orgullo y comunidad". El nombre elegido, La Fúmiga, ya contendía su esencia: esparcir alegría y melodías como quien riega un campo.

El 2017 marcó el punto de inflexión con 'Mediterrània', producida por Mark Dasousa. "Aquella canción, reconocida con un disco de oro, simboliza el paso definitivo de la charanga a la banda de referencia", ha destacado.

El disco 'Espremedors' (2019) recoge aquel impulso con premios y reconocimientos; el EP 'Pròxima parada' (2020), con 'Havia de passar', también disco de oro, "acontece refugio de esperanza en plena pandemia"; 'Fotosíntesi' (2021) consolida la madurez artística y los catapulta; y 'Tot està per fer'(2024), con colaboraciones de Figa Flawas, Ginstà, Naina o The Tyets, "confirma su condición de referentes generacionales".