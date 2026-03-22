Colapsa un hospital abandonado en Esparreguera con cuatro menores dentro

Según han informado los Bombers de la Generalitat , los equipos de rescate ya han podido evacuar a dos de los adolescentes.

Cuatro menores de edad han quedado atrapados este domingo en el interior del antiguo Hospital de Esparreguera (Baix Llobregat) tras el colapso parcial de su estructura. El aviso a los servicios de emergencia se ha recibido a las 18:06 horas.

Según han informado los Bombers de la Generalitat, los equipos de rescate ya han podido evacuar a dos de los adolescentes. Ambos presentan fracturas de diversa consideración y han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues.

Un amplio dispositivo de rescate

En estos momentos, los esfuerzos se centran en liberar a los dos jóvenes que todavía permanecen en el interior del inmueble. Los equipos de emergencia están en contacto permanente con ellos, y han confirmado que se encuentran conscientes y orientados.

Los Bombers han desplazado un total de 13 dotaciones al lugar del incidente. Entre ellas se encuentran unidades especializadas como el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), además de vehículos de apoyo, de mando y drones de la unidad de medios aéreos.

Por su parte, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado cuatro ambulancias y un equipo conjunto con los Bombers para atender a las víctimas.

El viejo hospital de Esparreguera es un edificio abandonado que data del siglo XVIII y se encuentra situado a las afueras del municipio.