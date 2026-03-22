Borja Jiménez asume la culpa por la primera parte del Sporting y clama contra el descuento: "Es una aberración"

El entrenador del Real Sporting de Gijón, Borja Jiménez, ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota de su equipo frente a la UD Las Palmas con un discurso muy crítico en dos direcciones: contra la gestión del tiempo de descuento por parte del árbitro y hacia sí mismo, asumiendo toda la responsabilidad por la mala primera parte del conjunto rojiblanco.

Dura crítica al tiempo de descuento

Jiménez ha iniciado su intervención mostrando su enfado con el arbitraje, concretamente con el tiempo añadido. "Este tipo de cosas son las que me cabrean", ha afirmado antes de calificar los cuatro minutos de descuento como "una auténtica aberración y una broma". El técnico ha recordado su asistencia a una reunión con los árbitros y ha lamentado la diferencia de criterio entre el inicio de la temporada y ahora: "En agosto nos comemos descuentos de 12 minutos, llega marzo y empiezan a ser de 4, y las pérdidas de tiempo son las mismas".

Cuatro minutos el descuento hoy es una auténtica aberración y una broma" Borja Jiménez Entrenador del Sporting de Gijón

Análisis y 'mea culpa'

Más allá de la polémica arbitral, el entrenador ha sido tajante al valorar el rendimiento del equipo, especialmente en la primera mitad, y no ha dudado en señalarse como principal culpable. "Hemos hecho muy mal la primera parte, y el responsable soy yo. Asumo esa parte de culpa", ha declarado, además de pedir disculpas a los aficionados que puedan sentirse decepcionados con la imagen mostrada.

Hemos hecho muy mal la primera parte y el responsable soy yo" Borja Jiménez Entrenador del Sporting de Gijón

A nivel táctico, ha explicado que la idea inicial de dar continuidad a la defensa de cinco no funcionó. "No hemos entendido cómo podíamos apretarles bien", ha admitido, reconociendo que el equipo sufrió por las "muchas distancias" entre líneas y estuvo "inoperante" en ataque. La entrada de Gaspar en la segunda mitad ayudó a mejorar y a dominar, pero no fue suficiente.

A pesar de la mejoría, Jiménez ha lamentado la falta de acierto en las ocasiones generadas, reconociendo también el gran partido del portero rival. Con todo, ha considerado que el marcador final es justo porque "siempre los resultados son justos".

Confianza plena en el futuro

Pese a la derrota, el técnico ha lanzado un mensaje de optimismo y ha asegurado que ve al equipo "con fútbol y con fuerza" para pelear por la zona alta. "Quedan 33 puntos en juego, y y hay que pelearlo hasta el final. Esto es larguísimo todavía", ha recordado, convencido de que sumando una gran parte de los puntos estarán "muy arriba".

Finalmente, Borja Jiménez ha abordado dos temas extradeportivos. Por un lado, ha defendido al delantero Dubasin, de quien ha dicho que "es un jugador muy importante" y que en el cuerpo técnico están "encantados con su trabajo", zanjando cualquier debate sobre su rendimiento. Por otro lado, ha reiterado su postura sobre la afición, a la que considera "el corazón del club", en el contexto de la polémica por el "día del club" para el próximo partido.