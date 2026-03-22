Un incendio en un piso de Cabezo de Torres en Murcia se salda con ocho atendidos por inhalación de humo

Los servicios de emergencia han intervenido esta tarde para extinguir un incendio declarado en una vivienda de un edificio en Cabezo de Torres (Murcia). El aviso se ha recibido a las 17:51 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia.

Una llamada alertaba de que salía una gran cantidad de humo de una de las viviendas de la tercera planta de un edificio de tres alturas. En el piso afectado residía una señora mayor que se encontraba sola en ese momento.

Ocho atendidos por inhalación de humo

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Murcia, bomberos del SEIS y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. A su llegada, los agentes confirmaron que la inquilina ya se encontraba fuera de la vivienda y que había una gran acumulación de humo en el hueco de la escalera.

El personal sanitario ha atendido in situ a un total de ocho personas por inhalación de humo. Se trata de cuatro mujeres de entre 27 y 70 años, y cuatro hombres de entre 27 y 60 años, a los que se les han tomado las constantes vitales.