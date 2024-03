Un experto explica por qué pudo ser una nevera la que ocasionó el incendio: "Es peligroso"

El horrible incendio, que arrasó 138 viviendas en el valenciano barrio de Campanar y dejó diez fallecidos, fue causado por un fallo en una nevera en la vivienda número 86, según ha confirmado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Además, una nevera también fue la causante del incendio de la Torre Grendell de Londres en el año 2017, que dejó 79 muertos o desaparecidos.





¿Puede ocurrir en mi casa?

Esta es el primer pensamiento que le viene a la cabeza a muchas personas nada más saber la noticia. Rafael Castillo, presidente de la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas de Valencia, cuenta en COPE Valencia que desgraciadamente “nos puede ocurrir a todos” y que depende básicamente de dos cosas, “del estado del propio electrodoméstico y de la instalación eléctrica a la que va conectado”.

“Normalmente, los problemas vienen dados o bien por un cortocircuito o por una corriente de fuga y si la instalación eléctrica está bien hecha, está bien mantenida, bien conservada y no se ha manipulado el interruptor magnetotérmico o el interruptor diferencial que hay en el cuadro de protección de la vivienda deberían saltar y no pasar nada”, explica Castillo, pero reconoce que el problema es que “muchas veces las instalaciones o se han ampliado o se han conectado cosas que no estaban previstas inicialmente y además si el mantenimiento no se ha hecho adecuadamente entonces estos dispositivos de protección no actúan y pasan estas cosas”.

"Es raro que haya pasado sin que hubiese nadie en casa, sin que hubiera ninguna carga, pero pudo haber algún pico de corriente o algún micro corte a alguna fuga de corriente que desencadenar a todo esto, lo normal es que hubiese saltado el diferencial, lo que habría que averiguar es por qué pasó, en qué estado se encontraba y ver si la instalación está bien hecha que seguro que en origen estaba bien hecha”.





Las instalaciones eléctricas no se mantienen

El experto en instalaciones eléctricas está convencido que la instalación la “haría un profesional reconocido y seguro que contaba con todos los estándares que marca el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”, y que, por tanto, el problema se ha dado por la falta de mantenimiento.”

“Las instalaciones son como los coches, cuando tú lo compras está nuevo y todo funciona perfectamente y luego durante su uso se van haciendo viejos, van teniendo averías o van teniendo problemas para los que hay que hacer un correcto mantenimiento y este es el kit de la cuestión, que las instalaciones eléctricas no se mantienen porque no es obligatorio su mantenimiento”.

Esta comparación con los coches, Castillo también la realiza con los ascensores, “que cada cinco años tienen que pasar una revisión o el propio gas”.

“No nos tomamos en serio la electricidad”

En palabras del propio Rafael Castillo, “la electricidad es muy peligrosa, ya hemos visto que puede tener consecuencias muy desagradables y normalmente no se la toma en serio, todos en casa ponemos un aparato de aire acondicionado más o conectamos a una regleta a varias cosas o simplemente hacemos una reforma en cualquier parte de la casa y modificamos la instalación inicial y estas cosas no se tienen en cuenta y luego digo podemos tener accidentes o consecuencias desagradables”.









Recomendaciones desde ASELEC

Desde la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas (ASELEC), insisten mucho en la seguridad industrial para viviendas y proponen que “sea obligatorio revisar las instalaciones eléctricas cada cierto tiempo”, para evitar desgracias como la que ha ocurrido en Campanar y cree que “tenemos mucho peligro potencial dentro de nuestras propias viviendas. No entiendo por qué no se hace si la electricidad es tan peligrosa”.