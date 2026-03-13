Enfados, preocupación y muchas dudas en los usuarios de Cercanías que se detienen en Albal: "Valencia es de todos"

El corte de las líneas de Cercanías de Renfe hasta la Estación del Norte de Valencia ha comenzado este 13 de marzo, afectando a casi 12.000 viajeros al día. La medida, que se mantendrá hasta el día 20, interrumpe el servicio entre la una y las tres de la tarde, coincidiendo con la 'mascletà', y afecta a 56 de los 2.100 trenes del operativo especial de Fallas. Las líneas C1 y C2 se desvían a la estación de Albal, a 15 kilómetros de la capital, mientras que la C3 y la C6 finalizan en Sant Isidre y Font de Sant Lluís.

La seguridad como argumento principal

La decisión fue solicitada por el Ayuntamiento de Valencia por motivos de seguridad. La alcaldesa, María José Catalá, ha justificado la medida en el programa 'Herrera en COPE Valencia' para evitar aglomeraciones como las del año pasado, cuando "un día 15 de marzo del año pasado vivimos una situación muy muy compleja" que resultó en 105 atenciones sanitarias. Catalá ha insistido en que "lo más importante en esto es la seguridad".

Indignación y caos entre los viajeros

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En la estación de Albal el ambiente es una mezcla de desconcierto y enfado. Muchos viajeros se quejan de la falta de previsión y califican la situación de "horrible", mientras que otros se encontraban "un poco perdidos, porque no saben muy bien qué es lo que está pasando".

El sentir general entre los afectados es de indignación. "La ciudad es de todos, deberíamos poder llegar como cualquier otra persona", es una de las quejas más repetidas. Para paliar la situación, la Generalitat ha dispuesto autobuses lanzadera que conectan Albal con la estación de metro de Torrent Avinguda cada diez minutos, aunque muchos critican que "hay un término medio" y que la solución no es "dejar a las personas a 15 kilómetros de Valencia".

La ciudad es de todos, deberíamos poder llegar como cualquier otra persona" Viajera de cercanías

Redacción COPE Valencia Tren llegando a la estación de Albal

Ante el revuelo generado durante la primera jornada de cortes, la alcaldesa de Valencia ha dado instrucciones para convocar una junta local de seguridad extraordinaria y urgente durante la misma tarde del miércoles para analizar la situación.