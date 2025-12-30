El drama de un ganadero valenciano tras perder 122 ovejas: "El pánico que sentirían llegó a ser extremo"
Un ganadero de Aras de los Olmos, que ya había sufrido cinco ataques de lobos o perros, presentía que iba a ocurrir
Un ganadero de Aras de los Olmos (Valencia) ha sufrido la muerte de 122 ovejas durante estas Navidades. Los animales murieron ahogados tras amontonarse por un ataque de pánico, provocado por la presencia de animales salvajes en los alrededores de la explotación.
Un panorama desolador
Antonio Miguel Álvaro, ganadero afectado y miembro de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), se encontró con una escena desoladora al llegar a uno de sus corrales. De las 480 ovejas que conformaban su rebaño, 122 yacían sin vida amontonadas en varias alturas, y otra media docena resultaron heridas.
Según explica el propio Álvaro, "un grupo de animales salvajes, no sabemos si lobos o perros salvajes, habría bajado del monte y acercado a la explotación". Aunque no entraron al recinto, su mera presencia "habría aterrorizado a las ovejas y estas, por instinto de protección, se juntaron unas a otras". El pánico fue tan extremo que "muchas de las ovejas que se quedaron apiladas debajo murieron porque no podían respirar".
Un problema creciente
Ante este suceso, Álvaro, que ya había sufrido ataques anteriormente, advierte de las consecuencias de la situación: "O controlamos la superpoblación de fauna silvestre, incluyendo la multiplicación y la llegada del lobo a la Comunidad Valenciana, o perderemos nuestra ganadería, con los efectos negativos que ello conlleva para la sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural".
O controlamos la superpoblación de fauna silvestre o perderemos nuestra ganadería"
Ganadero
En la misma línea, AVA-ASAJA ha reiterado su petición a las administraciones para que intensifiquen el control poblacional de la fauna salvaje y se minimicen así los daños en la agricultura y la ganadería. La organización señala que el problema va más allá de los ataques de lobos a ovejas o de buitres a vacas.
La asociación avisa de que el exceso de animales silvestres supone también un grave riesgo de transmisión de enfermedades al ganado, como la peste porcina africana (PPA) y la gripe aviar.
Este último incidente se suma a un historial preocupante para el ganadero de Aras de los Olmos, quien ya había padecido cinco ataques de lobos o perros salvajes en los últimos dos años.
