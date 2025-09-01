Descubre por qué los jóvenes vuelven a la fotografía analógica, según esta experta valenciana

En pleno centro de Valencia, una tienda mantiene viva la pasión por la fotografía y la óptica desde hace más de setenta años. Se trata del negocio familiar que hoy dirige María José González, tercera generación de una saga marcada por la imagen. La historia empezó en 1951 con su abuelo, continuó con su padre y hoy sigue de la mano de ella, que decidió tomar las riendas tras formarse en Empresariales.

“Mi abuelo murió joven, así que fue mi padre quien llevó la tienda toda su vida. Yo empecé trabajando con él y ahora soy quien la continúa. Esas son nuestras tres generaciones”, explica González, que combina la gestión con la atención directa a los clientes.

Los primeros años del negocio estuvieron marcados por el cine en Super 8 y 16 mm, además de servicios de revelado de radiografías médicas, algo muy demandado en los años cincuenta. Con el paso del tiempo, la fotografía analógica se convirtió en el corazón de la tienda, hasta que la llegada de la era digital lo cambió todo.

“El paso a la fotografía digital fue un golpe grande. Coincidió con la aparición de grandes superficies que vendían de todo y parecía que nuestro mercado se extinguía”, recuerda. Sin embargo, en lugar de rendirse, la familia decidió ampliar horizontes: prismáticos, microscopios y telescopios se convirtieron en parte esencial del catálogo.

“La fotografía es óptica, y nosotros decidimos explotar ese conocimiento para especializarnos en otros aparatos. En España casi nadie vendía telescopios entonces y encontramos un nuevo nicho”, añade.

Telescopios

La vuelta de lo analógico: jóvenes en busca de la magia del carrete

Lo que parecía un capítulo cerrado ha regresado con fuerza. Las nuevas generaciones han vuelto a mirar hacia la fotografía analógica con fascinación. Cámaras desechables, carretes de 35 mm y revelados en papel se han convertido en tendencia.

“He pasado de tener clientes mayores a tener clientes jóvenes que además invierten en lo que les gusta. Al principio pensábamos que sería una moda pasajera, pero ahora vemos que ha perdurado”, explica González.

La clave, dice, está en la experiencia: la espera, la limitación de disparos, la emoción de ver fotos un año después. “Ahora vivimos en la inmediatez, pero con el carrete tienes que pensar cada foto y eso lo hace especial. Es mágico”, asegura

La tienda no solo ofrece productos, también despierta recuerdos. Muchos clientes que entran hoy recuerdan haber pasado con sus padres o abuelos por el antiguo local de la calle General San Martín, donde estuvieron hasta 2017, cuando se trasladaron a un espacio más amplio tras la reordenación de la zona.

“Mucha gente entra y dice: ‘me acuerdo de venir aquí de pequeña’. Algunos incluso piensan que es la misma tienda porque conservamos un mueble original de los años cincuenta. Eso genera una experiencia sensorial, como si el pasado y el presente convivieran en un mismo espacio”, cuenta la propietaria.

A día de hoy, la tienda recibe un público variado: desde clientes fieles de toda la vida hasta jóvenes que buscan carretes o su primer telescopio. También turistas que han leído sobre el establecimiento en internet y quieren vivir la experiencia de revelar fotos “a la antigua”.

“Es raro que un negocio dure tanto tiempo. Nosotros lo hemos conseguido porque nos hemos sabido adaptar a cada cambio, sin perder lo que nos hace únicos”, resume María José González.