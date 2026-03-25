El Torcal de Antequera estrena nueva gestión para impulsar su potencial internacional

El centro de visitantes del Parque Natural del Torcal de Antequera ha iniciado una nueva etapa bajo la gestión del grupo ISP, que llega con el objetivo de transformar y potenciar este emblemático espacio. El director general de la compañía, José Antonio Camuñez, ha manifestado su entusiasmo y responsabilidad ante el proyecto, asegurando que el objetivo es "mejorar la atención al visitante, poner en valor el Torcal a nivel nacional e internacional, reforzar la interpretación ambiental y hacerlo siempre de una forma ordenada, respetuosa y sostenible".

Entre las primeras medidas anunciadas se encuentra la ampliación del aparcamiento, un punto crítico debido a la gran afluencia de visitantes que registra el paraje natural. Según Camuñez, se ampliará "todo lo que sea físicamente posible". Además, se mejorará el centro de interpretación ambiental y la formación del personal para enriquecer la experiencia de quienes acuden a conocer este paisaje kárstico, uno de los más importantes de Andalucía.

Una apuesta por lo local

Uno de los ejes principales de la nueva gestión será reforzar el vínculo del parque con su entorno más cercano. "Hemos notado que hay un área de mejora importante en que los antequeranos, y los malagueños, sientan el Torcal como suyo", ha explicado Camuñez. Para ello, la empresa planea implementar bonificaciones y hacer la visita "más accesible económicamente a los antequeranos".

Hemos notado que hay un área de mejora importante en que los antequeranos sientan el Torcal como suyo"

La gastronomía será otra de las grandes protagonistas. El grupo ISP quiere destacar la riqueza culinaria de la comarca con un mensaje claro de fomento de la gastronomía antequerana. Este impulso se complementará con acuerdos de colaboración con la asociación de hosteleros, comerciantes y artesanos locales, cuyos productos locales tendrán un espacio de exposición y venta en la tienda del centro de visitantes.

El Tornillo de El Torcal

Nuevos eventos y sorpresas para 2027

La nueva etapa también traerá una agenda de eventos renovada. Se potenciarán las efemérides y las actividades relacionadas con la certificación Starlight que posee el parque. El director de ISP ha confirmado que van a "llevar especialistas del todo el tema astrológico y a hacer bastantes eventos a nivel astrológico", consolidando al Torcal como un destino de referencia para la observación de estrellas.

Vamos a llevar especialistas de todo el tema astrológico y a hacer bastantes eventos"

Además, desde la nueva concesionaria se ha adelantado que preparan "grandes sorpresas para 2027", aunque por el momento se mantienen en secreto para generar expectación sobre el futuro a medio plazo del emblemático parque natural malagueño.

Un círculo que se cierra

El grupo ISP cuenta con una sólida trayectoria en la gestión de espacios naturales en Andalucía. Tras la pandemia, la empresa detectó el gran potencial del ecoturismo y comenzó a operar en puntos de información del Parque Natural de Doñana y de la Sierra de Grazalema, además de desarrollar proyectos de 'glamping'.

Para José Antonio Camuñez, la llegada al Torcal de Antequera supone cerrar un círculo y una "aspiración absoluta". El director ha destacado la importante colaboración y confianza recibida por parte del Ayuntamiento de Antequera, mencionando al alcalde Manolo Barón y a la concejala Ana Cebrián, con quienes trabajarán para "potenciar y exponer internacionalmente y nacionalmente lo que es el Torcal".