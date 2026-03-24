El comercio de Valencia estalla contra el modelo de Fallas y exige cambios urgentes

El modelo actual de las Fallas se ha convertido en un problema insostenible para el comercio del centro de Valencia. Así de contundente se ha mostrado Julia Martínez, gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, quien ha denunciado en el programa Mediodía Cope Más Valencia con Carles Villeta las graves pérdidas económicas y los perjuicios que la fiesta genera en los negocios locales. Los comerciantes han trasladado un escrito al Ayuntamiento de Valencia para exigir una revisión profunda del modelo festivo que, aseguran, les impide trabajar.

Ocupación desproporcionada y pérdidas

Uno de los principales problemas señalados por Martínez es la "ocupación desproporcionada del espacio público", que obstaculiza la visibilidad y el acceso a los establecimientos. La gerente critica que se autoricen mercadillos y puestos ambulantes que perjudican directamente al comercio local. "Si los mercadillos y las churrerías son la forma de financiación de las fallas, pues habrá que darle una vuelta a cómo tienen que financiarse, pero no hacerlo en base a causar perjuicios a los negocios locales", ha afirmado.

Si los mercadillos y las churrerías son la forma de financiación de las fallas, pues habrá que darle una vuelta a cómo tienen que financiarse" Julia Martínez Gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico

Lejos de ser una oportunidad, las Fallas provocan una caída de la facturación desde el primer día de marzo. Los cortes de tráfico para las 'mascletàs' a mediodía, el desvío del transporte público por el montaje anticipado de las carpas y la imposibilidad de acceso para clientes y proveedores ahogan la actividad comercial. Martínez ha relatado cómo muchos negocios se ven obligados a cerrar, como el caso de una cervecería que se convertía en un "urinario" para los asistentes a la fiesta.

Un bando fallero que no se cumple

La asociación denuncia la "inacción por parte del ayuntamiento" durante décadas y la falta de control sobre las normativas. Según Martínez, el bando fallero "no sirve absolutamente para nada" porque se autorizan más actividades de las que la Policía Local puede controlar. "Aquello que no puedas controlar, no lo autorices, porque estás permitiendo que eso se incumpla", ha sentenciado la gerente.

Aquello que no puedas controlar, no lo autorices, porque estás permitiendo que eso se incumpla" Julia Martínez Gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico

Esta falta de supervisión permite incumplimientos sistemáticos: churrerías que venden bebidas sin permiso, terrazas ilegales, puestos que exceden el espacio autorizado o la instalación de "rótulos infames" en el centro histórico. Para Martínez, las multas no son disuasorias, ya que a los infractores les compensa económicamente seguir incumpliendo la normativa.

Propuestas para unas Fallas compatibles con el comercio

Para solucionar esta situación, los comerciantes proponen una "revisión integral" del modelo. Piden limitar los mercadillos, ajustar el tamaño de los puestos y prohibir su publicidad en altura. Además, exigen sacar del centro histórico las verbenas y los "tardeos", que han demostrado ser "todavía más perjudiciales" para la poca venta que quedaba por las tardes.

te puede interesar La jueza de la dana cita a declarar como testigo al expresidente Mazón

Julia Martínez ha defendido que estas medidas son compatibles con la esencia de la fiesta. "Lo importante en la falla es la falla, la indumentaria, las flores, los desfiles, pero no las carpas y todo esto", ha argumentado. La gerente ha concluido lamentando que la relación con las comisiones se haya deteriorado hasta el punto de haberse convertido "en el enemigo" que les impide trabajar, una situación que, asegura, ha sido generada por el propio modelo festivo.