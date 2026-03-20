La pirotecnia abre el debate: profesionalizar la Cremà para garantizar la seguridad en Fallas

El reciente incidente en la Cremà de una falla infantil en Alberic, que se saldó con cinco niños heridos de carácter leve, ha reabierto el debate sobre la seguridad en el acto final de las Fallas.

A raíz de este suceso, el gerente y director técnico de la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO), Nicolás Magán, ha intervenido en el programa Mediodía Cope Más Valencia para valorar la propuesta de profesionalizar este último día de las Fallas.

Profesionalización inviable, formación necesaria

Magán considera que más de una Cremà, por su gran entidad, "sí que se debería profesionalizar" con la supervisión de un técnico. Sin embargo, ha señalado que es inviable extender esta medida a todas las comisiones falleras. "Realmente, no es viable que haya un profesional en cada Cremà", ha afirmado, argumentando que "no hay tantos profesionales" disponibles para cubrir los cientos de monumentos. Por ello, su propuesta se centra en formar a los responsables de la Cremà en cada falla.

No es viable que haya un profesional en cada Cremà" Nicolás Magán Gerente y Director Técnico de la Asociación Española de la Pirotecnia, AEPIRO

EFE/Ana Escobar La falla municipal infantil de València, consumida por el fuego durante la Cremà

Errores comunes y medidas de seguridad

El gerente de AEpiro ha detallado algunos de los riesgos más comunes que se producen por desconocimiento, a pesar de que el material pirotécnico utilizado suele ser "legal y seguro". Uno de los errores más peligrosos es el uso exclusivo de gasolina. "Si utilizas solo gasolina y la dejas en la falla cinco minutos en un ambiente cerrado, vas a crear una nube explosiva que cuando entra la traca explota", ha advertido Magán. Una solución simple para evitarlo, ha explicado, es emplear mezclas de gasoil y gasolina.

Una formación mínima en seguridad y en cómo hacer las cosas sí que sería bueno" Nicolás Magán Gerente y Director Técnico de la Asociación Española de la Pirotecnia, AEPIRO

Otro fallo habitual ocurre al manipular las baterías de fuegos artificiales. Según Magán, "no es muy extraño que alguien coja una batería y la ponga al revés", lo que provoca que no funcione correctamente. En estos casos, una medida preventiva tan sencilla como colocar sacos de arena alrededor puede minimizar el riesgo de forma significativa. Por todo ello, ha insistido en que la clave es la prevención: "Una formación mínima en seguridad y en cómo hacer las cosas sí que sería bueno".