Claves y novedades de la actualización en la aplicación GVA+Salut: gestión de citas, datos clínicos, tratamientos o vacunas

La Conselleria de Sanidad ha actualizado la aplicación GVA+Salut para adaptarla a la realidad asistencial de la ciudadanía. La nueva versión incorpora destacadas funcionalidades, como una tarjeta SIP virtual o el acceso a imágenes clínicas e informes de pruebas diagnósticas, consolidándose como el principal canal de comunicación digital entre los pacientes y el sistema sanitario valenciano.

Una tarjeta sanitaria en el móvil

Una de las grandes novedades es la tarjeta SIP virtual, que permite al paciente identificarse en trámites sanitarios sin necesidad de la tarjeta física. Según ha explicado Bernardo Valdivieso, secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, "todas las oficinas de farmacia de la Comunitat Valenciana están preparadas para poder visualizar las recetas mediante un código QR que se genera en la aplicación". Además, ha añadido que "cuando todas las comunidades autónomas incorporen en sus sistemas la SIP electrónica también podrá usarse en el resto del territorio nacional".

Todo tu historial clínico en el bolsillo

La aplicación permite ahora acceder a informes, pruebas y visualizar imágenes clínicas. Valdivieso ha manifestado que "en estos momentos hay más de 65 millones de imágenes médicas almacenadas, que ya están disponibles para cada usuario". De este modo, se puede acceder al "histórico de pruebas de imagen (radiografías, ecografías, etc.) y a sus informes a través de la aplicación", además de descargarlas o compartirlas con un enlace y código PIN.

Para disfrutar de estas mejoras, solo es necesario actualizar la aplicación GVA+Salut en el dispositivo móvil. La nueva interfaz está estructurada en menús para facilitar la navegación. El acceso a la información sensible, como la Historia de Salud Electrónica, requiere métodos de identificación segura como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico para garantizar la máxima protección de datos.

Hacer más sencilla la relación del paciente con la sanidad pública" Bernardo Valdivieso Secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanidad

El propósito de Sanidad es ofrecer una herramienta que dé autonomía a las personas. "El objetivo es hacer más sencilla la relación del paciente con la sanidad pública, reducir los trámites y dar más autonomía a las personas a la hora de gestionar sus necesidades asistenciales", ha señalado Valdivieso, para conseguir "una sanidad más cercana y personalizada".

Nuevas mejoras para 2026

La Conselleria ya trabaja en nuevas funcionalidades que se incluirán progresivamente. Se prevé incorporar un área de promoción de la salud con información sobre estilos de vida, bienestar emocional y ejercicio. Además, la aplicación registrará los niveles de polen, una herramienta útil para pacientes alérgicos.

GVA El secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanidad, Bernardo Valdivieso

También se mejorará la gestión de citas, permitiendo generar justificantes en PDF, seguir a pacientes en intervenciones quirúrgicas en tiempo real y modificar citas sin anulación previa. En cuanto a los tratamientos, se podrán visualizar las medicaciones de Primaria y Hospitalaria y se emitirán avisos para renovar tratamientos crónicos.

Finalmente, se añadirán herramientas de geolocalización para encontrar farmacias de guardia y desfibriladores cercanos, así como la posibilidad de consultar las vacunas administradas y la previsión de próximas dosis según el calendario oficial.