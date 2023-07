Un vecino de una localidad de Valencia obliga a cerrar la piscina: "alrededor también había excrementos"

En plena ola de calor y con el termómetro rozando los cuarenta grados, los vecinos de la localidad Valenciana de Anna han visto como se quedan sin piscina por de un vecino. El individuo en cuestión defecó en la piscina municipal y en todo el entorno. Según ha declarado el alcalde de la localidad, Ángel Marín, en los micrófonos de COPE Valencia "estamos muy indignados ante este hecho, sobre todo porque estamos en plena ola de calor sufriendo altas temperaturas".

Nos ha pillado por sorpresa

El Alcalde ha desvelado en Mediodía COPE Valencia que los socorristas se dieron cuenta sobre las cuatro de la tarde porque un bañista "que los chafó y por el olor y rastro del excremento siguieron la pista hasta el tesoro". Pese al toque de humor con el que lo narra el edil de Anna este hecho insólito ha ocasionado que todos los vecinos estén 24 horas sin poder acceder al recinto para refrescarse, en una de las jornadas más calurosas de lo que llevamos de verano.

ANNA Y SUS 2583 HABITANTES



Marín, ha explicado que el pueblo está indignado por este acontecimiento. “Quiero pensar que no fue con mala intención, que al vecino se le escapó o no llegó a tiempo”, añade. Pese a la hipótesis desde descuido desde el Ayuntamiento, reconocen que "estarán atentos los próximos días porque si se repite el hecho ya sabremos que sí habrá mala intención, está habiendo unas tensiones políticas que no son normales al inicio de una candidatura".

Además, ha querido recalcar el elevado coste que supone la limpieza de una piscina, y ha recordado que estamos en temporada de sequía. "Me costó bastante decirles a los vecinos de Anna que no podían ir a la piscina, con el calor que hace".

EN QUÉ CONSISTE EL PROTOCOLO DE LIMPIEZA

El cierre de la piscina ocurre no solo en plena ola de calor, también en época de sequía, "por no hablar del dineral que supone a las arcas públicas", recuerda el Alcalde.

El protocolo de limpieza consiste en vaciar, limpiar y desinfectar la piscina antes de su reapertura y posteriormente se le notifica a todos los vecinos vía WhatsApp que ya pueden volver a hacer uso y disfrute de la misma.

UN INCIDENTE SIMILAR EN XÁTIVA

La piscina de la Murta de Xàtiva permaneció ayer cerrada a los usuarios, y la causa fue la misma: la presencia de heces en el agua. Los responsables públicos temen que se trate de un reto viral y que este acto de vandalismo sea cada vez más común. Numerosos ayuntamientos anuncian el refuerzo de sistemas de vigilancia y concretan sanciones económicas, de hasta 2.000 euros para evitar estos actos.