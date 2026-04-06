Características y funcionamiento de uno de los escudos antiincendios de Valencia

Con la llegada de la Semana Santa y el buen tiempo, el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha un dispositivo especial de bomberos para hacer frente a la mayor afluencia de gente en el parque natural. Según ha explicado Chimo Vílchez, oficial jefe de guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, el objetivo es "minimizar los riesgos y estar dispuestos por si hay cualquier problema, cualquier incendio forestal".

Cañones de agua para blindar las vías de evacuación

Una de las principales herramientas de este plan es la ampliación del sistema de cañones de agua, que ha pasado de 8 a 11. Estos dispositivos, capaces de disparar agua a 42 metros de distancia, suponen "una gran ayuda", en palabras de Vílchez. Su función es doble: por un lado, se usan de forma preventiva para remojar las zonas más transitadas y, por otro, son clave en caso de incendio.

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El oficial jefe de guardia ha detallado que con los cañones se busca proteger las vías de evacuación de los edificios del parque natural para garantizar la salida de las personas en caso de emergencia. "Los ponemos en marcha a media horita por la mañana, remojamos las zonas donde están", ha señalado Vílchez sobre su uso preventivo en los puntos de mayor paso de visitantes.

La responsabilidad de todos

Chimo Vílchez ha insistido en que la prevención es la mejor arma y que la colaboración ciudadana es fundamental. "La gente es la que nos puede ayudar más a la hora de tener conciencia y proteger el parque natural que tenemos", ha afirmado, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de quienes visitan las zonas forestales.

La gente es la que nos puede ayudar más a la hora de tener conciencia y proteger el parque natural que tenemos" Chimo Vílchez Oficial jefe de guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia

Entre los consejos prácticos, Vílchez ha recalcado la prohibición de hacer fuego, barbacoas o paellas en la zona forestal. También ha pedido no arrojar basura, especialmente cristales que puedan actuar como lupa, ni colillas, y ha desaconsejado por completo el uso de pirotecnia.

Además, ha solicitado a los agricultores de las zonas limítrofes que aplacen las quemas agrícolas para fechas de menor riesgo. Otra de las peticiones clave es la de aparcar los vehículos de forma correcta, sin bloquear caminos que puedan ser necesarios para los vehículos de bomberos, que son de gran tamaño.

Un esfuerzo conjunto por la seguridad

Este dispositivo no es un esfuerzo aislado de los bomberos. Vílchez ha destacado la unión de todos los organismos como Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local y las agrupaciones de voluntarios. El objetivo común es concienciar a la ciudadanía y asegurar que la información "llegue y ayude" a prevenir incidentes en una campaña que se prolongará hasta el final del verano.