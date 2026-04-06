Ocupan una casa tras asaltar un restaurante para robar comida y alcohol

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 24, 27 y 28 años en Tavernes de la Valldigna por su presunta implicación en un robo con fuerza en un restaurante y el posterior allanamiento de una vivienda. Los arrestados, de nacionalidad marroquí, se enfrentan a cargos por robo con fuerza, allanamiento de morada y atentado a los agentes de la autoridad.

Un robo de comida y bebida

La investigación se inició la noche del 16 de marzo tras producirse un robo en un establecimiento hostelero de la playa de Tavernes. Los autores del asalto sustrajeron una gran cantidad de bienes perecederos, principalmente comida y bebidas alcohólicas. Los propietarios del local interpusieron la denuncia correspondiente en el acuartelamiento, adjuntando un inventario detallado de todo lo sustraído.

La clave: una casa ocupada

La clave para resolver el caso llegó cuando dos vecinas del municipio se presentaron en las dependencias de la Guardia Civil. Las mujeres manifestaron que varias personas habían accedido ilegalmente a una vivienda, aportando documentación como una copia simple de la escritura y recibos de suministros para demostrar la propiedad.

Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron al lugar y confirmaron que se trataba de un allanamiento de morada. Ante la situación, se organizó un dispositivo para el desalojo y la detención de los ocupantes de la vivienda, que se llevó a cabo con éxito.

El material robado y las detenciones

Durante el registro del inmueble, la sorpresa fue mayúscula al encontrar en su interior todo el suministro de bebidas y comida que había sido robado dos noches antes en el restaurante. Este hallazgo vinculó directamente a los ocupantes con el robo, procediendo a su detención inmediata.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del área de investigación de Tavernes de la Valldigna. Las diligencias del caso ya han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de guardia de Sueca, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial.