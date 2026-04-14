Carlos Menéndez y Susana Suárez, candidatos de Vox a la Vicepresidencia y la Secretaría de la Mesa de las Cortes de Castilla y León

Tras el acuerdo alcanzado entre VOX y el Partido Popular para garantizar la estabilidad en la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León, la formación ha designado a Carlos Menéndez y Susana Suárez como sus candidatos a una de las vicepresidencias y secretarías, respectivamente.

Nuevos cargos en el Grupo Parlamentario

Asimismo, el Grupo Parlamentario VOX ha anunciado su estructura para el inicio de la XII Legislatura. Carlos Pollán actuará como portavoz, Alberto Díaz Pico será el viceportavoz, y David Hierro ocupará el puesto de portavoz adjunto y secretario general del grupo.

Quién es quién en la propuesta de Vox

Carlos Menéndez, de 51 años, es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y ha ejercido como abogado con despacho propio. Ya fue Procurador de las Cortes de Castilla y León por Salamanca en la pasada legislatura y actualmente es el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX en Salamanca desde febrero de 2020.

Por su parte, Susana Suárez, procuradora por Segovia, es Técnico Superior en Informática y ha desarrollado su carrera profesional en el sector de las nuevas tecnologías. En el ámbito político, fue alcaldesa de Zaratán entre 2013 y 2019 y actualmente es miembro nacional del departamento de coordinación intermunicipal de VOX.

acuerdo cortes pp y vox

El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León . El objetivo principal, según han comunicado ambas formaciones, es dotar de estabilidad a la nueva legislatura que ahora comienza en la Comunidad Autónoma.

El acuerdo contempla que un procurador del PP ocupe el cargo de presidente del Parlamento autonómico. Por su parte, la vicepresidencia primera de la Mesa será asumida por un representante de Vox. Además, ambos partidos se responsabilizarán de dos secretarías en el órgano rector de la Cámara.

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Las dos formaciones han subrayado que el acuerdo tiene un "carácter definitivo" y lo enmarcan en el mandato expresado por los ciudadanos el pasado 15 de marzo. Lo consideran un paso previo para formar un Ejecutivo autonómico "útil y eficaz para todos".

Según destacan, este entendimiento busca facilitar la gobernabilidad y garantizar el "buen funcionamiento de la institución parlamentaria". Con la nueva configuración de la Mesa, consideran que se podrá asegurar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años.

miembros del pp en la mesa de las cortes

El Grupo Parlamentario Popular propondrá este martes, durante la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León , a Francisco Vázquez como presidente del Parlamento autonómico. De esta forma, el dirigente popular y actual secretario general del PPCyL, asumirá una de las principales responsabilidades institucionales de la Comunidad, un cargo que el Partido Popular recupera tras siete años tras las presidencias consecutivas de Luis Fuentes (Ciudadanos) y Carlos Pollán (Vox).

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Vázquez, procurador por Segovia, cuenta con décadas de experiencia en responsabilidades clave tanto en el ámbito parlamentario como en la gestión territorial. Ha sido senador, presidente de la Diputación de Segovia y vicepresidente primero de las Cortes en la última legislatura, un perfil que combina experiencia institucional y capacidad de diálogo para la nueva etapa.

Junto a él, el PP ha anunciado que propondrá a Rocío Lucas como secretaria de la Mesa de la Cámara y a Leticia García como la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Lucas, hasta ahora consejera de Educación, ha consolidado a la comunidad como un referente educativo en España, mientras que García, procuradora por Zamora, ha sido portavoz adjunta y coordinó el programa electoral.

Para reforzar la dirección del grupo parlamentario, también se incorporará la procuradora por Salamanca, Rosa Esteban, y continuará en su puesto la palentina Mercedes Cófreces. Esteban es también alcaldesa de Gomecello y una "gran conocedora del medio rural", mientras que Cófreces es procuradora desde 2019.