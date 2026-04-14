Detenidos en Alicante por una estafa que empieza con un simple anuncio online

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en el marco de la operación Wallacruiser, deteniendo a cuatro varones de entre 26 y 44 años en Alicante y Elche. Los arrestados son los presuntos integrantes de un grupo especializado en estafas a través de plataformas de compraventa entre particulares.

Un 'modus operandi' para generar confianza

La investigación, llevada a cabo por el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, se inició en febrero tras la denuncia de un vecino de Novelda. Los agentes han determinado que el grupo captaba a las víctimas en portales de compraventa y luego movía la conversación a canales no seguros, como llamadas o mensajería privada.

Para generar confianza y aparentar legitimidad en la operación, los estafadores enviaban a los interesados "imágenes, vídeos y falsa documentación del vehículo". Entre los documentos falsos, los delincuentes aportaban supuestas facturas de compraventa e incluso llegaron a realizar una reserva hotelera real en Cádiz para dar mayor credibilidad a la transacción.

Dos víctimas y un propietario ajeno al fraude

Con este método, una de las víctimas, vecino de Novelda, transfirió un total de 28.900 euros. Además de esta estafa principal, la Guardia Civil ha acreditado la existencia de una segunda víctima en San Roque (Cádiz), que transfirió 8.000 euros en concepto de señal, elevando la cifra total estafada a, como mínimo, 36.900 euros.

Las pesquisas permitieron descubrir que el vehículo ofertado pertenecía a un vecino de Lebrija (Sevilla). Esta persona lo tenía puesto a la venta de forma legítima en una plataforma online, pero desconocía por completo el uso fraudulento que el grupo criminal estaba haciendo de su anuncio.

El líder, un ingeniero de 'teleco'

Los principales indicios sobre la trama delictiva situaban el núcleo operativo del grupo en la provincia de Alicante. Allí se encontraba su presunto cabecilla, un hombre con formación en ingeniería de telecomunicaciones, cuyos conocimientos habrían sido clave para la organización. Las detenciones se practicaron finalmente en el mes de febrero en Alicante y Elche.

Durante los registros, los agentes intervinieron 870 euros en efectivo, varios dispositivos móviles y tarjetas SIM. A los cuatro detenidos, que han quedado en libertad, se les imputan los presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Como parte de la operación, también se han bloqueado aproximadamente 2.700 euros en una cuenta bancaria vinculada a la organización. La operación continúa abierta, por lo que la Guardia Civil no descarta que puedan aparecer nuevos implicados o más víctimas en el futuro.