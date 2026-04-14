Robaban a plena luz del día haciéndose pasar por operarios de mantenimiento

Video de la Guardia Civil de una operación contra el robo de cobre

La Guardia Civil ha detenido a siete personas por el robo de cable de cobre en acometidas de telefonía de pueblos de Cantabria. Se vestían como operarios de mantenimiento y simulaban estar trabajando en zonas de cableado de telecomunicaciones a plena luz del día; incluso señalizaban la zona con material de obra. Se trata de un grupo itinerante que se desplazaba por toda España, con base en Manresa (Barcelona).

Guardia Civil Material recuperado.

Los detenidos llevaban herramientas, alguna específicas para la retirada de cableado telefónico, y utilizaban furgonetas y un camión de carga, donde se han intervenido unos 2.100 kilos de cobre procedente de cables de telefonía en desuso.

Dentro del intercambio de información con otras unidades de la Guardia Civil e inteligencia se supo que varias personas relacionadas con robos de cobre residentes en Cataluña podían estar actuando en marzo en la zona oriental de Cantabria. En concreto, se averiguó que siete personas habían viajado a Cantabria desde la provincia de Barcelona con tres furgonetas y un camión.

Material con el que contaban.

El 31 de marzo por la tarde, parte del grupo se desplazó a una zona de Laredo, donde a simple vista y a plena luz del día, realizaron trabajos de mantenimiento en varias calles de la localidad, abriendo tapas de acceso a zonas subterráneas por donde transcurre cableado de telecomunicaciones.

Al día siguiente, los siete se desplazaron en tres furgonetas y un camión por diversas calles de las localidades de Laredo y Colindres.

Como la investigación apuntó que no estaban realizando trabajos de mantenimiento sino robando cables, y para evitar que se fueran de Cantabria, fueron interceptados por varias patrullas de la Guardia Civil. Los sorprendieron 'in fraganti' y fueron detenidos por delitos de robo con fuerza en las cosas y de pertenencia a grupo criminal.

Esta actuación ha permitido recuperar, en el momento de la intervención, cerca de 2.100 kilos de cable de cobre de infraestructuras de telecomunicaciones. También se intervinieron los cuatro vehículos utilizados y toda la señalización y herramientas específicas que empleaban, de alto coste.

La Guardia Civil continúa la investigación y no descarta que los detenidos puedan haber perpetrado otros robos de cableado en Cantabria o en otros puntos del país.

La investigación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Policía Judicial de Laredo, con el apoyo de la Policía Local de Laredo en la fase de explotación.