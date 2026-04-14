Lugo debate sobre el futuro de la enfermería: "Una profesión científica, innovadora y comprometida con las personas"

El futuro de la profesión y aspectos tan relevantes como el papel de la "innovación" en los cuidados o la aportación científica e investigadora que realizan los enfermeros y enfermeras tanto en el ámbito sanitario como en la docencia forman parte del programa de las Xornadas Nacionais e Internacionais de Enfermería, que se celebran desde este martes en Lugo bajo el lema 'A ciencia que abraza'.

Más de 300 profesionales y estudiantes se han inscrito para asistir a estas jornadas, que se están celebrando en el auditorio de la Facultade de Veterinaria del Campus lucense. El objetivo, según la directora de la Escola de Enfermería de Lugo, Pilar Penela, es "acercar una imagen actual de la enfermería, como profesión científica, innovadora y comprometida con las personas".

Se trata de acercar una imagen actual de la enfermería, como profesión científica, innovadora y comprometida con las personas" Pilar Penela Directora de la Escola de Enfermería de Lugo

La innovación como eje transformador

Uno de los ejes centrales del congreso es la innovación en los cuidados. El programa incluye una mesa redonda titulada De la evidencia a la práctica transformadora, que cuenta con ponentes de alto nivel como José Luis Cobos Serrano, presidente del Consejo Internacional de Enfermería.

En ella se abordarán temas como la forma de medir la complejidad en los cuidados para transformar la práctica clínica o el testimonio de una doctora en Enfermería de Brasil sobre "el empoderamiento y los logros" de la profesión en su país.

Cedida Cartel de las jornadas de enfermería de Lugo

falta personal de enfermería

En una entrevista en COPE Lugo, Pilar Penela hizo referencia a una situación que condiciona el trabajo de los profesionales en los diferentes centros del sistema de salud como es la falta de personal de enfermería.

Para paliar este "problema", motivado entre otros factores por la dificultad para cubrir las vacantes que ha provocado "la jubilación de mucha gente" en los últimos años, la Escola de Enfermería de Lugo ha aumentado sus plazas de 60 a 85. Sin embargo, a pesar de que incluso han llegado profesionales "de fuera", Penela admite que "siguen faltando" enfermeros y enfermeras, algo que también sucede en otras comunidades autónomas.

La ratio de enfermera por paciente en Lugo es probablemente una de las más altos de Galicia" Pilar Penela Directora de la Escola de Enfermería de Lugo

En todo caso, aunque la ratio de enfermera por paciente en España es más bajo que la media europea, Penela ha señalado que, en el caso de Lugo, este indicador "es probablemente uno de los más altos de Galicia".

El futuro de la escuela de Lugo

Ahora mismo también está sobre la mesa el debate sobre el futuro de la propia Escola de Enfermería de Lugo y su integración en la estructura de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Penela considera que es "muy bueno tanto para el personal como para el alumnado que pertenezca" a la institución académica, dado que hasta ahora dependía del Sergas.

Queremos que la escuela funcione como un centro más del campus de Lugo" Pilar Penela Directora de la Escola de Enfermería de Lugo

En todo caso, "lo que queremos es que la escuela funcione como un centro más del campus de Lugo y que no sea dependiente de otro centro de la Universidad de Santiago", ha matizado la directora de la escuela, que se muestra optimista y cree que con el nuevo equipo rectoral, que tomó posesión la semana pasada, existen más "facilidades para conseguirlo".