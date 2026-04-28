Cae el ladrón de Bétera que robaba de madrugada en viviendas incluso con los dueños dentro

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Bétera, ha puesto fin a la oleada de robos que afectaba a la localidad valenciana desde el pasado mes de marzo. La investigación ha culminado con la detención del presunto autor, un hombre que accedía a viviendas y vehículos para sustraer todo tipo de efectos.

El origen de la investigación se remonta a los meses de marzo y abril de 2026, cuando se registraron numerosos robos en viviendas urbanas y vehículos en Bétera. El autor llegaba a entrar en las casas incluso con los moradores en su interior, sustrayendo objetos como herramientas, dinero, comestibles y ropa.

La colaboración vecinal, clave

Las pesquisas avanzaron gracias a las entrevistas con los vecinos de las zonas afectadas. Varios testimonios coincidieron en la presencia de un hombre con actitud sospechosa que merodeaba de madrugada. El análisis de las cámaras de seguridad permitió centrar el foco en un individuo que se movía a pie, vestido con ropa oscura y ocultando su rostro.

A raíz de estas informaciones, se intensificó la vigilancia en las áreas más afectadas y se realizó un seguimiento de personas con características físicas similares. Esto permitió confirmar que el autor había cometido los delitos en diferentes zonas urbanas de la localidad.

Sorprendido por el propietario de una vivienda

Uno de los sucesos más destacados ocurrió el pasado 2 de abril. El ladrón accedió de madrugada a una vivienda en el centro de Bétera y, mientras robaba, fue sorprendido in fraganti por el propietario. El dueño, que oyó ruidos y pensó que se trataba de su hijo, se encontró con el asaltante, quien huyó inmediatamente del lugar.

Previamente, el 22 de marzo, el mismo individuo fue grabado por las cámaras de seguridad de una vivienda tras cometer un robo con fuerza y sustraer varias herramientas. Los agentes, al visionar las imágenes, lo reconocieron y confirmaron que se trataba de la misma persona implicada en ambos casos.

Localizado en una masía abandonada

Una vez identificado plenamente el autor, conocido por su reiteración delictiva en delitos contra el patrimonio, se estableció un dispositivo de búsqueda conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local de Bétera. La colaboración entre ambos cuerpos policiales permitió localizar y detener al individuo.

El arresto se produjo en las inmediaciones de una masía abandonada, donde el hombre se encontraba oculto para no ser sorprendido por los agentes. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Bétera y las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Llíria.