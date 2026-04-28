COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

herrera en canarias

Se presentan los avances del proyecto CanBIO sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad de Canarias

Los resultados se presentaron en el marco de las VI Jornadas “Un viaje al futuro sostenible”, un encuentro académico y de divulgación.

loro
00:00
Descargar

Entrevista a Javier Almunia, asesor científico de Loro Parque Fundación y coordinador del proyecto CanBIO; y Aridane González, director de Investigación y Política Científica de la ULPGC

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura9:04 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 28 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking