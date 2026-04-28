herrera en canarias
Se presentan los avances del proyecto CanBIO sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad de Canarias
Los resultados se presentaron en el marco de las VI Jornadas “Un viaje al futuro sostenible”, un encuentro académico y de divulgación.
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
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