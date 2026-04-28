Liaño, sobre los arbitrajes: "Estamos en manos de gente que parece que no ha jugado nunca al fútbol"

En la sección de El Vestuario analizamos con Paco Liaño el partido ante el Burgos y la polémica arbitral

POLÉMICA ARBITRAL

"Hubo un momento que decidí pasar del tema. Perdemos el tiempo en analizar la actuación de los árbitros. Se está perdiendo la esencia del fútbol"

"No tiene remedio. Estamos en manos de gente que parece que no han jugado nunca al fútbol y de unos jugadores que son unos impostores que solo quieren sacar ventaja del VAR. Difícil solución si esto no cambia"

PARTIDO EN BURGOS

"No jugamos para más que un empate. Empezamos bien pero, a partir de ponernos por delante, dio la sensación de cambiar el modelo de fútbol y el Burgos creo que fue ligeramente sensación"

"Una nota de 5,5"

"Me queda la duda de si hicimos todo lo que pudimos hacer para ganar"

ASCENSO DIRECTO Y CALENDARIO

"Me cambió la sensación. Creo que el Almería va un punto por encima. Tiene una plantilla muy potente"

"El calendario lo hemos analizado todos y hacemos las cuentas de la lechera. El Leganés llegará con un rebote tremendo por el ridículo que han hecho en caso contra el Andorra. Y eso un problema porque es un equipo que, al principio de temporada, estaba diseñado para estar arriba"