El "tesoro" que Baleares no logra captar: ¿Por qué el turismo chino ignora nuestro destino?

España es la segunda potencia turística mundial, pero solo recibe a una mínima parte de los 150 millones de viajeros que emite China cada año.

La Facultad de Turismo de la UIB ha acogido una jornada clave sobre negocios y turismo entre España y China, organizada junto a la Comandancia General de Baleares. Un encuentro donde se ha analizado el enorme potencial de crecimiento de este mercado y la necesidad de redoblar esfuerzos para atraer a un perfil de viajero con un alto poder adquisitivo.

Jornada en la UIB

Un mercado de 150 millones de viajeros

España ocupa una posición privilegiada en el ranking mundial, pero las cifras con China muestran que aún queda mucho camino por recorrer. El decano de la Facultad de Turismo de la UIB, Tolo Deyà, ha puesto sobre la mesa datos que invitan a la reflexión sobre el volumen de turistas que se están perdiendo:

España solo capta unos 800.000 turistas chinos" Tolo Deyà Decano de la Facultad de Turismo de la UIB

"Estamos hablando de que China constituye uno de los principales mercados emisores, con más de 150 millones de turistas chinos que viajan por todo el mundo. De ellos, España solo capta unos 800.000".

Baleares: la gran desconocida para el turista chino

A pesar de que las Islas Baleares son un referente internacional para el mercado europeo, el escenario cambia drásticamente cuando miramos hacia el este. Durante la mesa redonda, en la que participaron expertos de Meliá Hotels International y el presidente de la Asociación China de Baleares, se evidenció una brecha de promoción:

"Baleares es un destino muy poco conocido dentro del mercado chino. Todos los ponentes coincidieron en que hay que hacer muchos más esfuerzos para promover Mallorca dentro de este mercado emisor".

hay que hacer muchos más esfuerzos para promover Mallorca dentro de este mercado emisor" Tolo Deyà

Incertidumbre geopolítica y expansión hotelera

La jornada no solo se centró en cifras, sino también en las tendencias de futuro. El contexto internacional, marcado por la posición de Estados Unidos y los conflictos comerciales con China, podría alterar el tablero turístico en los próximos años.

Ponentes de la jornada

Por su parte, empresas como Meliá ya están moviendo ficha para posicionarse en el continente asiático. La hotelera mallorquina mantiene una ambiciosa política de expansión con la apertura de cuatro nuevos hoteles en China próximamente, además de reforzar su presencia en países como Vietnam y Bali.

La conclusión de los expertos es clara: Baleares tiene la infraestructura y el producto, pero falta dar el paso definitivo para que el turista chino sitúe a las islas en su mapa de preferencias.