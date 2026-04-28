La Policía de Cartagena investiga un caso de violencia doméstica y el asalto a un colegio por tres menores

La Policía Local de Cartagena ha instruido diligencias durante la pasada semana por varios delitos, entre los que se incluyen un quebrantamiento de condena, un caso de violencia doméstica y un robo con fuerza en el que estarían implicados tres menores de edad.

Agresión y quebrantamiento de condena en Los Dolores

El primer suceso tuvo lugar la madrugada del jueves 23 de abril en el barrio de Los Dolores. Fue la hermana del implicado quien alertó a los servicios de emergencia del 112 de que su hermano había entrado en el domicilio familiar por la terraza y la había agredido físicamente. El autor de los hechos huyó antes de que llegara la dotación policial.

Tras personarse en el lugar, los agentes comprobaron que el hombre tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a su madre, por lo que han instruido diligencias por los presuntos delitos de quebrantamiento de condena y de violencia en el ámbito familiar.

Robo con fuerza en un colegio de La Aljorra

Por otro lado, el viernes día 24, sobre las 14:00 horas, la sala del 092 recibió un aviso por la activación de una alarma en el CEIP Miguel de Cervantes, en la diputación de La Aljorra. Las cámaras de videovigilancia del centro educativo mostraron a tres personas con el rostro cubierto merodeando por el patio.

Varias patrullas se desplazaron hasta el colegio, sorprendiendo en el interior a tres varones que, tras ser identificados, resultaron ser menores de edad con edades comprendidas entre los 12 y 15 años.

Los agentes pudieron constatar que la puerta de acceso al edificio principal y una de las ventanas estaban rotas. Además, en el patio exterior se encontraron los restos de un equipo informático. Finalmente, los menores quedaron bajo la custodia de sus familiares y se han abierto diligencias por un presunto delito de robo con fuerza.