Se ha celebrado la clausura institucional del IV Congreso Internacional Pobreza y Hambre: Experiencias reales en la lucha contra la pobreza y el hambre organizado por la Cátedra de la Caridad Santo Tomás de Villanueva de la UCV. Durante la clausura, presidida por el Rector de la UCV, Dr. José Manuel Pagán, quien agradeció la realización de este congreso en su cuarta edición y pidió que estas efemérides de tanta identidad para una universidad sigan adelante teniendo en cuenta que los ponentes de dimensión internacional y nacional, nos ayudan a centrar la investigación y la reflexión de un tema tan importante como la pobreza y el hambre en el mundo.





El director del Congreso, Dr. José Luis Sánchez, ha ofrecido una síntesis de las principales ideas que han ofrecido los 15 ponentes que han participado en este evento a lo largo de las dos jornadas. D. Enrique Benavent, Arzobispo de Valencia y Gran Canciller de la Universidad Católica de Valencia, inauguró el Congreso y durante su intervención se refirió a la pobreza y el hambre como uno de los dramas de la humanidad “que más evidencian el egoísmo del ser humano y las injusticias que somos capaces de cometer”. D. Enrique Benavent agradeció la organización de este congreso internacional en la UCV:“cualquier iniciativa en la lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo, debemos valorarla y reconocer su importancia ya que, en palabras del Papa Francisco, esta es la verdadera batalla de la civilización”. El Arzobispo señaló que el magisterio del Papa Francisco nos ayuda a descubrir las múltiples dimensiones que tienen los problemas de la pobreza y el hambre en el mundo. “Para combatir las pobrezas y el hambre hay que buscar soluciones integrales en el mundo, implicando a todos los países concediendo una voz eficaz a las naciones más pobres en las decisiones que son comunes a toda la humanidad.” Por su parte, el Presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, Stefano Zamagni, abordó las dimensiones antropológicas del problema del hambre en el mundo. El Dr. Zamagni lanzó una crítica al individualismo y a la singularidad cunado estas desenraizan al hombre de la familia y de las instituciones naturales. D. Fernando Chica, Observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, PMA y FIDA, relató cómo San Juan Pablo II vivió en primera persona el drama de la pobreza y el hambre durante su niñez y, posiblemente, por este motivo, son temas que aparecen repetidamente en su magisterio y que inspiran toda la labor de la Iglesia. Explicó cómo la Santa Sede alcanzó el estatus de observador ante estos organismos de las Naciones Unidas y la importancia que tienen las comunicaciones que anualmente les dirige el Papa. Un año más, el premio Nobel de medicina, Dr. Richard J. Roberts, quiso estar presente en este congreso y señaló en su conferencia que, actualmente, los alimentos modificados genéticamente y la agricultura de precisión son la auténtica alternativa que puede aplicarse para dar alimentos a toda la población que sufre desnutrición o carencias de determinados nutrientes esenciales.





El director del Congreso, Dr. Sánchez García,Vicario Episcopal de Cultura de la Diocesis de Valencia, ofreció una ponencia en la que destacó que “necesitamos un nuevo proyecto cultural que incluya una dimensión sobre educación integral y un proyecto de comunicación recuperando los 3 principios fundamentales del ser humano: persona, verdad, libertad, razón y felicidad. Y desarticulando cualquier fundamentalismo como ha hecho siempre la Iglesia desde el Logos Encarnado que hace caer mitos y supersticiones.” “Es necesario incluir en el diálogo con la cultura actual, la dimensión teológica que da la posibilidad al hecho de la reflexión sobre Dios. Los investigadores en esta materia indican que la Creación es poner en la realidad lo que antes no existía, pues de la nada, nada surge, ya que la moderna física nos enseña que la naturaleza no es capaz de ordenarse a si misma y requiere de una causa primera no sometida a nada ni a nadie.” El secretario de la Fundación Embajadores para el Desarrollo, Alejandro Sánchez Raymundo, expuso las experiencias reales de dos proyectos de integración social y empleo dirigidos a mujeres vulnerables de Bunkeya (Congo) y otro de rehabilitación de las instalaciones pediátricas y de maternidad del hospital de Bunkeya que dirigen las Hermanas Carmelitas misioneras. El chef de alta cocina Julius Bienert relató sus experiencias en Honduras en proyectos educativos para jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión social. El director de Cáritas Diocesana de Valencia, Ignacio Grande, explicó cómo Caritas está siendo una posibilidad real de crecimiento en todos los ámbitos de la vida para las personas más pobres.

Durante su ponencia, el Consejero Delegado de Singular Bank,Javier Marín, subrayó que es importante incluir una dimensión financiera en los temas del día a día de las personas y que “la digitalización supone una oportunidad para la humanidad para integrar a todas las personas en el manejo del dinero”. Frente al individualismo imperante, recordó que “la verdadera célula de la humanidad es la familia, no el individuo”. Dr. Vicente Cloquell, profesor Titular de la Universidad Politécnica de Valencia, indicó que la austeridad es clave para decrecer con el objetivo de alcanzar un crecimiento energético equilibrado y sostenible. “Renunciamos a consumir energía en cuestiones superfluas, y hay que aprender a renunciar voluntariamente a estas”. Alfonso Faubel, exCEO Siemens Gamesa y gran experto en el sector energético, comenzó señalando que “debemos romper un ciclo de crecimiento que es insostenible, se trata de romper la insostenibilidad”. Subrayó que no es justo que se imponga a los países en situación de desarrollo que empleen fuentes energéticas que, incluso en los países más avanzados, no son las principales, por ello: “es necesario que los países más ricos ayuden a financiar la transición energética de los países menos afortunados.” El Director de la Cátedra Christeyns para un desarrollo económico sostenible de la UCV, Dr. Juan Sapena, señaló que “en la tradicional confrontación entre crecimiento de las instituciones o del gobierno y el desarrollo de un sistema de incentivos para los individuos, falta un tercer pilar que son los valores que son lo que dan sentido o permiten ese Bien Común”.









Y finalizó su intervención recordando la frase: “aunque nadie fuese honeste en el mundo, la honestidad seguiría existiendo”. La última ponencia corrió a cargo de Antonio Espinosa de los Monteros, CEO y cofundador de la empresa social Auara, que recordó que más de 2000 millones en el mundo no tiene acceso a agua potable y explicó el papel de las empresas sociales para lograr ese acceso universal al agua. “Igual que el agua forma parte de nuestros cuerpos, también forma parte del desarrollo económico y social, y, sin ella, estamos abocados al fracaso como humanidad y como especie.” Sobre el proyecto de Auara relató: “Dios nos ha dado la oportunidad de servir a nuestros hermanos, poniendo al servicio de muchas personas agua potable y cambiando de esta manera sus vidas. Somos el 0’1% más afortunados de la humanidad en recursos y tenemos que hacer partícipes de nuestro agradecimiento a todos los que les faltan los mismos. Debemos tener profunda gratitud y necesidad de servicios, llenando nuestra vida de sentido y propósito”.