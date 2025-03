Alcalde de Macastre: "Hemos recomendado a los vecinos que no salgan y han hecho acopio de comida"

No hay que dejarse engañar si de momento la lluvia no ha hecho acto de presencia con mucha intensidad, vivimos con una llovizna permanente y algún episodio de lluvia un poco más fuerte pero todavía no muy grande. Sin embargo sí que hay localidades como es el caso de Gátova que las últimas 24 horas ha sido la . que más agua ha registrado y están lógicamente pues también pendientes de los barrancos que circunvalan la población por lo que pudiera pasar.

Hemos tenido una noche bastante tranquila, pero seguimos pendientes de los embalses y de los ríos, de cómo bajan de cargados. En Macastre, también en Yátova, están vigilantes ante la presa de Forata. En COPE Más Valencia hemos hablado con sus alcaldes para saber la última hora.

COPE.- El alcalde de Macastre es Vicente Montó, están ustedes mirando hacia Forata permanentemente, ¿verdad?

"Sí, estamos mirando tanto a Forata como al cielo para ver cómo evoluciona la jornada. Esto va, pues, por momentos. Hay momentos de cierta intensidad de lluvia, como en estos momentos.

Aquí en Macastre está cayendo bastante. Desde primera hora de la mañana, junto con la brigada, nos hemos dado una vuelta y hemos comprobado el tema de ascenso, las vaguadas, el río que ya está desbordando, los caminos provisionales que acondicionamos, vamos a tener que volver a trabajar en ellos cuando pase este episodio.

En definitiva, hemos dado una vuelta por todo el término para verificar que todo estuviera bien. Por cierto, ayer estuvimos en el pantano de Forata, comprobando el porcentaje del caudal, de los trabajos que se están realizando. Estuvimos junto al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Monpó, la vicepresidenta y también junto al alcalde de Yátova.

Diputación Valencia El presidente de la Diputación de Valencia, ayer en la presa de Forata

Estuvimos verificando que todo el agua que entra al pantano sale por arriba. Estamos expectantes y es lógico que el agua que viene de arriba, pues tenga que venir a la parte de abajo, que es donde estamos nosotros. Y el río, ahora mismo, pues prácticamente está intransitable.

Hemos recomendado a los vecinos que no salgan y han hecho acopio de comida. Hemos aconsejado que la gente no se desplace, el centro médico está cerrado, sólo está abierto para urgencias el Ambulatorio de Muñoz. Los colegios, evidentemente, también están cerrados. No hay clases, no hay actividad".

Ayto de Gátova CECOPAL del Ayuntamiento de Gátova analizando la situación

COPE.- El alcalde de Gátova es Jesús Salmerón y estamos muy pendientes del barranco de Carraixet, ¿cómo está ahora mismo la situación en Gátova?

Alcalde.- "No me preocupa que Gátova se inunde porque Gátova está en la ladera de una montaña y no va a inundarse, pero sí que es cierto que el barranco del Carraixet va con bastante fuerza. No suele tener agua y lo que pasa es que ahora mismo está a tope.

Las precipitaciones que son altísimas porque no solamente es el agua que está lloviendo, sino que recogemos todo el agua de las montañas también. De hecho, solamente hay que bucear un poco por el pueblo para ver que las montañas parecen ahora mismo ramblas.

Me preocupa que esta recogida de agua, en las próximas horas, aumente el nivel de precipitaciones y no seamos capaces de laminarla lo suficiente. Ahora mismo, cuando se asoma usted hacia el barranco, ¿qué es lo que se puede observar? Se puede observar una bajada de agua marrón brutal, lo que significa que no es agua limpia, es decir, es agua que viene de la montaña directamente arrastrada y, de hecho, ha cortado algunos caminos, pues ha recuperado el cauce y tengo caminos por los que ahora mismo no se puede pasar por el agua. También es verdad que mientras llueva de una manera persistente, la gente se mantiene en casa, no sale, están como en tantos sitios, confinados. Da una cierta tranquilidad de que la gente no va a coger coches y demás.

COPE.- Estamos enclavados en el pulmón de la calderona y la carretera. Es un verdadero peligro de desprendimiento de piedras también. ¿Esas aguas que usted menciona vienen de la zona norte, es decir, cerca del Palancia?

Alcalde.-"Efectivamente. El agua que nosotros recogemos realmente nace aquí porque aquí nace el barranco de Carraixet, que desemboca luego en Alboraya. Lo que pasa es que sí que es cierto que tenemos un montón de ramblas y de entraderos de agua que vienen de la propia montaña. ¿De dónde vienen? Pues de las propias lluvias."

COPE.- ¿Está usted en contacto con el resto de alcaldes de la zona?

Alcalde.- "Claro, pese a la proximidad que tengo con Alto PalancIa, yo lo que hago es mandar el agua de Gátova a los pueblos de abajo. Y sí que tenemos un grupo, que es la cuenca de Carraixet, que lo creamos en la última dana y aquí, por la experiencia vivida en otros municipios, vamos informando continuamente, también por llamadas telefónicas con el resto de alcaldes de cómo va la situación.

No solamente alcaldes de los pueblos de al lado, sino por ejemplo el alcalde de Almácera estamos continuamente en contacto, con el de Tavernes Blanques, que es donde al final acaba el barranco. Entonces, sí que es importante tener contacto para que ellos te van diciendo, también el nivel del barranco que lleva allí y yo les voy diciendo el agua que va bajando desde aquí."