Santi Cañizares advierte al Real Madrid sobre el peligro de elegir entre ser primero o segundo: "No garantiza nada"

El Real Madrid se enfrentará al Salzburgo en la madrugada de este viernes con el objetivo de lograr la clasificación para los octavos de final del Mundial de Clubes. El conjunto blanco empezó el torneo empatando contra el Al-Hilal, venció al Pachuca en el segundo partido de la fase de grupos y deberá ganar a los austríacos si quiere ser primero.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran un gol en el partido ante el Pachuca

El equipo entrenador por Xabi Alonso empezó su aventura en Estados Unidos con más sombras que luces, pero parece que el técnico tolosarra empieza a dar con la tecla en algunos aspectos. Aunque todavía tiene muchas piezas que encajar en el puzzle madridista.

MBAPPÉ SUPERA SUS PROBLEMAS, PERO NO VIAJA A FILADELFIA

El Madrid ha realizado este miércoles el último entrenamiento en su campo base de Florida y la gran novedad sobre el terreno de juego, sin lugar a dudas, fue la presencia de Kylian Mbappé. El delantero francés sufrió un cuadro agudo de gastroenteritis, se perdió los primeros dos partidos de su equipo e incluso estuvo ingresado en un hospital.

Este pasado martes, la estrella gala se ejercitó en el gimnasio y pese a estar recuperado y cumplir los plazos para poder jugar sus primeros minutos en el Mundial de Clubes, finalmente no podrá jugar contra el Salzburgo porque Xabi Alonso le ha dejado fuera de la convocatoria.

@RealMadrid Kylian Mbappé en una imagen reciente

El entrenador del Real Madrid ha preferido dejar a Mbappé en Florida y que siga con su puesta a punto de cara a unos octavos de final, donde los posibles rivales son el Manchester City o la Juventus.

LA ADVERTENCIA DE CAÑIZARES AL REAL MADRID

Y sobre el posible rival del Real Madrid y las cábalas que podría realizar el club blanco, se ha hablado mucho en el Partidazo de COPE. "No hay nada que garantice que un partido va a ser más fácil que el otro", empezaba diciendo Santi Cañizares.

EFE Xabi Alonso, en el Mundial de Clubes

El exfutbolista iba más allá y lanzaba una advertencia. "La Juventus es un equipo muy joven, es un equipo que corre mucho, un equipo intenso y que tiene su peligro. Y el City es un equipo que tiene grandes jugadores y que tiene gran talento. Y aunque no ha hecho una temporada buena y quizá llegue mucho más cansado o con menos ganas, sigue siendo un gran rival", explicaba.

Para finalizar, Cañizares dejaba una reflexión: "¿Pero qué te garantiza que uno le vas a ganar y al otro no?". A esa pregunta respondía Rubén Martín y decía: "No te garantiza nada, pero sí que es verdad que no es solo el rival de octavos, que sería Juve o City, sino que, siendo primero o segundo, ya sabes lo que tienes en cuartos o en semis. Y lo que digo es que si el City va también al lado del cuadro en el que ya están el Bayern y el PSG, ese lado del cuadro es el que se van a matar entre todos los favoritos".

Fernando Evangelio, por su parte, se mostraba contrario a esa idea y cerraba el debate afirmando que "hacer este tipo de cálculos les salen mal a algunos equipos".

