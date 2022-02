Puig rebaja de nuevo las expectativas del Ayuntamiento de Valencia de celebrar unas Fallas "normales"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este martes que el Consell hará recomendaciones generales para el uso de la mascarilla para las fiestas de Fallas y Magdalena "que estarán adosadas a la prudencia y a la corresponsabilidad".

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios tras participar en Castelló en la apertura de la jornada 'Un medio rural posible y necesario', organizada por el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha explicado que la ausencia de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre "no significa la obligatoriedad de no llevarla, pues hay muchos momentos en que, incluso al aire libre, es conveniente llevar la mascarilla porque se da una interacción y una proximidad que es muy difícil que no pueda haber contagio".

Por tanto -ha dicho- "es cierto que estamos mucho mejor, pues se ve que la estabilización nos está llevando una caída que espero que hoy se constante además en el ámbito hospitalario, por lo que hay que tener respuestas diferentes".

A partir de ahí, Puig ha destacado que ante las fiestas, en los próximos días habrá una reunión por parte del equipo técnico de la Conselleria de Sanidad y también encuentros desde el ámbito político con los ayuntamientos y se harán unas recomendaciones generales para estas fiestas de Fallas y Magdalena, "que estarán adosadas a la prudencia y a la corresponsabilidad", como han gestionado los valencianos todo este tiempo, según ha dicho.

Puig ha resaltado que Fallas y Magdalena no podrán ser unas fiestas absolutamente normales "porque aún está la pandemia", pero ha añadido que es cierto que la aceleración de la disminución de la pandemia hace ser "bastante optimistas" respecto a este tiempo. No obstante, "tendremos que ser conscientes de que aquellos espacios donde se produce mayor posibilidad de contagios tenemos que se absolutamente preventivos", ha concluido.

Unas declaraciones que no son nuevas en el jefe del Consell pero que sin duda rebajan cualquier expectativa de "normalidad" que está trasladando el Gobierno de Ribó en los últimos días. "Queremos que sean unas Fallas de vuelta a la normalidad", ha expresado el alcalde Joan Ribo, alegando que hay indicadores que señalan que la situación de la pandemia de la Covid-19 "está mejorando".

Es más el bando municipal para Fallas incluye las actividades y dispositivos típicos de las Fallas pre-pandemia con 'masceltaes' en la plaza del Ayuntamiento y verbernas hasta las 4 de la madrugada, instalación de carpas o cortes de calles similar a las que se han producido antes de la pandemia, según recoge el documento de directrices generales de movilidad, autorización de instalaciones y ocupación de dominio público para las Fallas. Sergi Campillo argumentó en su día que el ayuntamiento hacía ese planteamiento por una cuestión de plazos, pero que harán lo que marquen las autoridades sanitarias.

Por su parte el PP por su parte pide seguridad para el sector fallero. El presidente de los Populares, Carlos Mazón pide diálogo con el sector y que el Gobierno municipal y autonómico se coordinen y aclaren qué se podrá hacer y qué no se podrá hacer en Fallas o en la Magdalena porque muchos ayuntamientos están pendientes de esa reunión con Sanidad para tomar decisiones. Las comisiones falleras trabajan en un ejercicio como les dice el Ayuntamiento y ahora reciben un contraanuncio ni más ni menos que del presidente de la Generalitat que les dice que no van a ser normales", ha asegurado la portavoz Popular, por ello ha pedido a PSPV y Compromís que "hablen entre ellos, se coordinen y luego se dirijan a la sociedad". "La inseguridad entre la población es preocupante".