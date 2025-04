Warren Madrigal, pendiente de su menisco

El aficionado valencianista está muy pendiente de los pasos de Warren Madrigal desde que llegara este pasado verano al Valencia CF. Lo hizo en calidad de cedido de Deportivo Saprissa, como desveló COPE, con una opción de compra de 750.000 euros que podía oscilar en función de una serie de hitos deportivos. Debutó en Copa con Rubén Baraja, pero al margen de alguna convocatoria esporádica más, no ha competido más con primer equipo. Con quien sí lo ha hecho ha sido con el VCF Mestalla, con el que suma ocho tantos a estas alturas de la temporada. Viene de marcar un hat trick ante el Cornellà y el Valencia CF debe decidir antes del 31 de mayo si paga la opción de compra.

Con el filial de Miguel Ángel Angulo, sin embargo, solo ha podido jugar la mitad de los partidos de esta campaña. No ha tenido continuidad. Primero por las convocatorias con la selección en septiembre, octubre y noviembre. En Segunda RFEF no se para por los compromisos internacionales. Y en segundo lugar, por la molestia en el menisco de la pierna derecha que arrastra durante los últimos meses. En diciembre ya tuvo que parar por una inflamación en dicha zona tras retirarse del partido en Cornellà, y a finales del mes de marzo también se perdió varios partidos por esa lesión. Hasta ahora ha seguido tratamiento conservador, pero tendrá que valorarse al final de la temporada si pasa o no por quirófano al no remitir el dolor. Al terminar la campaña con el VCF Mestalla, Costa Rica tiene doble cita de clasificación para el Mundial 2026 en junio y después disputa la Copa Oro de la Concacaf entre el 15 de junio y el 7 de julio.

En marzo de 2024 tuvo que pasar por quirófano para realizarse una menisectomía por una rotura en el menisco, pero en este caso de la rodilla izquierda. Se cifró el periodo de baja en la web de Saprissa entre 4 y 6 semanas y estuvo cerca de un mes sin jugar con el conjunto de Costa Rica.

Con actuaciones como la del pasado fin de semana demostró que puede jugar con esa molestia, pero deberá valorarse a final de curso la pertinencia de pasar por el quirófano para tratar de olvidar esa dolencia y poder encontrar la continuidad deseada. El pasado fin de semana tuvo buenas sensaciones, que las acompañó con esos tres tantos.

El Valencia CF tendrá que decidir sobre futuro, ya sea como apuesta con vistas al primer equipo (tiene ahora 20 años) o como inversión de cara a un mercado que también pregunta por él. Cabe recordar que la pasada temporada jugó Copa América, con partidos, entre otros, ante Brasil. En caso de que los de Mestalla abonaran la cantidad estipulada en el contrato, no se descartaría tampoco la opción de una cesión si Corberán no lo ve para el primer equipo.