Voro: "A mí no me ponen una pistola en la cabeza"

Bajas para el duelo en Madrid

Justin Kluivert, Nico, Jaume y Thierry, bajas para el Real Madrid

¿Cómo te sientes?

Pues por desgracia no es una situación nueva, es una situación que asumo con la responsabilidad de siempre desde el trabajo y la responsabilidad que tiene el cargo. Trabajar para mejorar la situación y que el equipo salga cuanto antes de esas posiciones peligrosas que nos hemos acercado.

Ocho veces ha cogido el equipo

Todas en principio van ligados al rendimiento y el equipo después del Mundial ha estado cerca de conseguir buenos resultados, pero la moneda ha caído al otro lado. El equipo ha competido, pero han bajado los resultados y se produce una situación que la han explicado. El tema es que el club confía para poder revertir y como siempre doy un paso al frente porque tenemos tiempo para trabajar, mejorar y cuanto antes que el equipo compita con las mejores garantías para subir posiciones en la clasificación y no estar mirando para atrás.

¿Te crees este Valencia CF? ¿Hay modelo?

Desconozco detalles de si se han querido o no fichar, desde mi posición en el club al final cada uno tendrá su decisión. Estoy para si puedo ayudar al club, ayudarle, no es mi tarea valorar lo que otras personas puedan hacer. El año pasado hubo muchas incorporaciones, este verano vino un entrenador con incorporaciones ajustadas a un perfil determinado y no ha funcionado del todo y por eso estamos aquí. Entiendo que serían con el consentimiento del entrenador el año pasado y se apostó por eso. Este año en una fase el equipo hizo un fútbol vistoso con resultados pero últimamente no ha sido así.

Perfil de jugadores

Tenemos un perfil de jugadores jóvenes, con talento, lo que más esperanza me da es verlos competir, entrenar. Yo no veía los entrenamientos, pero la intensidad es un punto de partida fundamental. Cuando no están contentos con el trabajo diario es la primea piedra para que acabe mal. Habia rencillas después de la época de Prandelli y eso era bastante triste en aquel momento. Me da energía ahora verlos competir, tenemos buenos futbolistas y jóvenes dispuestos a competir y saben la responsabilidad que tienen en el club. No veo otra forma de salir.

Experiencia

No hay una rotura de un vestuario que estaba en contra del entrenador. Te ayuda porque no tienes que reparar nada, sabemos lo que hemos hecho. He visto los partidos desde fuera y lo que les he dicho es que necesitamos su esfuerzo y compromiso que el club requiere, que yo doy un paso al frente y que le vamos a dar las herramientas para mejorar. No hay una ruptura en el vestuario, tenemos nivel, hay compromiso y tenemos 20 partidos por delante y tengo clarísimo que vamos a competir.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

| Directo @DepCOPEValencia | ??



?? Voro sobre su 8ª etapa en el banquillo del @valenciacf



??? “¿Un marrón? Es una responsabilidad muy grande. Yo estoy para el club. Cuando acabe esto, volveré a mi sitio” pic.twitter.com/zIEo1vieIQ — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) February 1, 2023





¿Es un marrón?

Es una responsabilidad muy grande, mi único interés es que no lo dudo. Soy como soy, si ahora duermo menos, duermo menos. No soy un entrenador al uso, cuando acabe esto volveré a mi sitio. Estoy para ayudar al club hasta que me necesite. Me preocupa que rinda, que cuanto antes, no va a ser fácil y que de repente llega Voro y ganamos. Vamos a intentar acertar junto a los futbolistas, el fútbol es de ellos, no es para ponerlos a ellos en el foco. Yo he estado en situaciones difíciles, en mi primer año en Primera el equipo bajó a Segunda en 1985. Es cuestión de dar todos un paso al frente.

Miedo al descenso

Me quedo hasta final de temporada. La fuerza que me da para ser optimista es que quedan muchos partidos y no tengo miedo, vamos a superar la situación. Somos muchos equipos que estamos cerca del descenso, pero miedo... quedan veinte partidos y vamos a dar guerra. La juventud tiene cosas muy buenas, son receptivos, no me preocupa que la plantilla sea joven, tienen nivel.

El estilo del Valencia CF

El equipo ha hecho cosas bien hasta ahora y nosotros vamos a aprovecharnos de ese buen trabajo, vamos a intentar y el objetivo es que defensivamente el equipo tenga más consistencia y que podamos cerrar la portería. Es evidente que es un equipo que hace goles pero también encaja, el equipo tiene que mejorar esa parcela y poner esa primera piedra para que el equipo crezca.

Plantilla corta

No considero la plantilla corta. Cuando recuperemos a Nico y Thierry... La plantilla tiene dos o más jugadores por puesto y luego jugadores que pueden jugar en varias posiciones.

Relación con Corona y Lim

A Lim lo he saludado cuando nos hemos visto. No considero necesiario hablar con Peter, hablo con Layhoon que es lo mismo. No fichar ha sido una decisión de la dirección deportiva. Me dijo que se habían buscado opciones y no tengo que comentarlo porque no son competencias mías.

Trayectoria de Meriton

Creo que no soy yo el que tiene que haer una valoración de cosas que no son deportivas. Me ocupo de lo que me ocupo, no soy yo el que tiene que decir desde mi posición de entrenador que acaba de llegar de los temas que me acabas de comentar.

A un punto del descenso a Segunda

Creo que hoy en día lo más importante es lo que tenemos. Hemos jugado muy bien y hay que encontrar un equilibrio. Hemos pasado de jugar todos los balones a la segunda parte de Copa a no jugar ningún balón. Tenemos que buscar un equilibrio para que el equipo se pueda sentir a gusto, si hubiera otra forma que nos llevara más fácil a esos puntos... no digo que mejorar signifique que las otras estaban mal porque en muchas ocasiones ha sido cara y cruz. El equipo ha estado siempre y fuera de casa no hemos perdido por más de un gol. Hay que dar ese plus más para estar más cerca de conseguir los puntos.

Su futuro en el club hasta final de temporada

No acabo de llegar. Sé y entiendo que si perdemos todos los partidos tendrá que venir otro. Es sentido común, no nos vamos a engañar. Eso ni lo pregunto, lo sabemos todos. Pasa en todos los equipos.

Referencia con el Madrid de Supercopa

Mañana tenemos un partido muy difícil pero atractivo y que todo jugador quiere jugar. Ellos juegan en casa y vamos a competir y sabiendo dónde nos encontramos pero son partidos para que los futbolistas den un paso al frente.

Protestas en Mestalla

Total respeto a la afición, no le puedes pedir nada. Tengo claro de la misma forma que pasó en otras épocas, en momento de dificultad el aficionado va a estar con el equipo. Respeto su decisión, pero en todas las veces que he estado aquí y que el equipo necesitaba el apoyo, la afición ha dado un paso al frente. En 2008, faltaban cinco partidos y estábamos a un punto del descenso, nos llevaban en volandas. Fue una situación difícil y la afición estuvo a nuestro lado. En aquella época estaban Villa, Silva, Albelda, Angulo, Vicente, Miguel, Joaquín... era un equipazo pero el fútbol a veces es complicado entenderlo. La afición supo verlo y va a estar al lado. En Copa los futbolistas por la presión y la ilusión que tenían hubo una frustración y le afectó al equipo, se vio la ansiedad y el nerviosismo que tuvo el equipo.

¿Le hace ilusión?

Estar en una situación límite a mí me afecta y lo intento llevar. Soy como soy y no es un tema ya que me guste o no, no pienso en eso. Si el club piensa que puedo aportar, tengo que dar un paso adelante. A mí no me ponen una pistola en la cabeza, pero si el club piensa que puedo ayudar, yo estoy ahí.