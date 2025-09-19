Pere Joan, el meta que firma el Valencia CF ante las bajas por el Mundial Sub-20

El Valencia CF ficha al portero Pere Joan para el VCF Mestalla. Tal y como hemos avanzado en COPE, el club ha estimado necesario explorar el mercado de cancerberos libres ante el bendito problema de tener tres metas en el Mundial Sub-20: los dos del filial (Vicent Abril y Raúl Jiménez) y el del Juvenil A (Alain Gómez). A eso hay que sumar que el tercer portero del VCF Mestalla, Nil Ruiz, ultima su recuperación de la operación de rodilla de este verano pero todavía no está disponible. De esta forma, Angulo se encontraba con que sus porteros se iban a perder un mínimo de dos partidos de liga, que pueden ser cuatro, y uno de Premier League International Cup. La alternativa apuntaba a Pablo Mollá, nacido en 2008 y segundo portero del Juvenil A. No obstante, el club ha entendido precipitado ese salto y ha preferido respetar los procesos. Pese a que está bien valorando en Paterna de cara a un futuro, se ha visto excesivo darle esa responsabilidad de forma inmediata.

Así pues, el Valencia CF se movió para buscar en el mercado de porteros libres lo que en baloncesto se denomina 'temporero'. Un meta que pudiera solventar la papeleta durante ese mes. Ahí aparece Pere Joan (2002), canterano del RCD Mallorca que ha llegado a ir convocado con primer equipo en varios partidos entre 2021 y 2024, aunque sin llegar a debutar. Mide más de 1'90 metros y la pasada campaña jugó ante el VCF Mestalla, ya que el filial bermellón se encuentra en el mismo grupo. Jugó 20 encuentros, más los 16 que había disputado en la 2022-2023 hacen un total de 36 en Segunda RFEF. Entre medias, en la 2023-2024 estuvo cedido en el Sestao River de Primera RFEF, donde completó siete partidos, seis de liga y uno de Copa del Rey. Terminó contrato en junio con el Mallorca y estaba libre. Hace unos años fue, además, internacional con España Sub-18 y Sub-17. De hecho formó parte de la convocatoria que disputó el Mundial Sub-17 en Brasil en el año 2019.

En este fichaje, el Valencia CF ha dejado negociadas tres opciones. Una de ellas contempla que se pueda cortar el contrato en enero, ya que cuando estén todos disponibles en un mes habrá cuatro metas con ficha filial en nómina. La segunda opción hablada es que termine el año de contrato que se le firma, hasta junio de 2026, y finalice ahí su estancia en el club. En la tercera de las opciones, el Valencia CF se ha guardado el derecho de ampliar dos años más su contrato en caso de que guste mucho. A la espera de que se haga oficial, Pere Joan ya ha entrenado con sus nuevos compañeros en las últimas horas en la Ciudad Deportiva de Paterna.