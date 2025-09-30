Marc Márquez desvela a Juanma Castaño dónde celebró el Mundial de MotoGP: "El peor antro que te puedas imaginar"

El pasado domingo, Marc Márquez volvía a sonreír, volvía a llorar sobre una moto, aunque esta vez de alegría. El piloto catalán ganaba su noveno título , el séptimo de Moto GP. Subió al segundo escalón del podio en el gran premio de Japón, detrás de su compañero Bagnaia, pero con eso bastaba.

Era suficiente para que seis años después Marc Márquez volviera a ganar un Mundial. Un piloto que ha pasado por muchas situaciones y la mayoría complicadas desde su caída en el circuito de Jerez en el año 2020. Muchas lesiones y una salida por la puerta de atrás de la que consideraba su casa, Honda. Precisamente los problemas físicos que hicieron a Marc plantearse la retirada, que finalmente no sucedió.

EFE Márquez besa su moto en el podio de Motegi después de conquistar el título Mundial de MotoGP.

campeón arrasador

El #93 ha logrado su séptimo título, el primero en Ducati. Una cifra de títulos que lo igualan al que fue uno de sus máximos rivales, Valentino Rossi y que reduce a tan solo un campeonato de distancia con Giacomo Agostini. Una victoria que ha resultado 'sencilla' y que se ha cerrado a falta de 5 carreras por disputarse. La celebración en el circuito dejo imágenes curiosas, como por ejemplo las dificultades que tuvo Marc a la hora de colocar la pieza con su nombre en el trofeo del mundial.

MotoGP Marc Márquez se abraza al título de campeón del mundo de MotoGP, que ha conquistado seis años después.

¿Cómo se celebra un título mundial de motogp?

Probablemente sea el título más especial de Marc Márquez desde que ganó su primer mundial en la categoría de 125cc en el año 2010. Quince años más tarde el piloto de Cervera vuelve a ganar y por supuesto que a celebrar.

Marc Márquez ya tiene siete títulos en la categoría grande

Juanma Castaño no desaprovecho la oportunidad de preguntar a Márquez la forma en la que se había producido la celebración del título después de 6 años sin poder hacerlo. Lo que sorprende es la sinceridad con la que responde el piloto catalán, confesó que afinaron la garganta en "un karaoke en el peor antro que te puedas imaginar, pero cantamos lo típico, Juanes, We are the Champions y Despacito".

Pero para ser un "antro" resulta que "ya es el cuarto título que celebro allí y siempre vamos al mismo porque es el único que está cerca del aeropuerto".

