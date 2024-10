Abril da una gran imagen en México mientras se negocia su renovación

Vicent Abril jugó los 90 minutos del amistoso del Valencia CF en México. El canterano nacido en 2005 viajó a tierras aztecas como portero titular ante las bajas de Mamardashvili y Dimitrievski, con su selección, y Jaume, en proceso de recuperación. Pese a encajar dos tantos, Abril transmitió buenas sensaciones bajo palos y el cuerpo técnico terminó contento con el papel. De las pocas cosas positivas a extraer de un amistoso encajado con calzador por razones económicas.

El cancerbero de Castelló de la Ribera realizó varias intervenciones de mérito en el primero de los partidos jugados en un gran escenario con el primer equipo. Ya debutó en Benidorm en el amistoso de junio, pero el sábado jugó por primera vez ante 40.000 espectadores y ante el combinado nacional de México. Por el momento no se ha estrenado en partido oficial, y a corto plazo esta temporada resulta difícil ante el número de efectivos bajo palos. Si no hay contratiempo, Dimitrievski será el portero de la Copa del Rey.

VCF El Valencia trabaja en la renovación de Abril

Abril, mientras, continúa su proceso de crecimiento en el Valencia Mestalla. Esta campaña, su primera como amateur, ha partido como titular en los cinco primeros encuentros, con tan solo dos goles encajados y tres porterías a cero. Un gran nivel y con paradas que han salvado puntos. Como desvelamos en COPE, el club ya trasladó a los entornos de Abril y Raúl Jiménez la intención de renovar ambos contratos y ya han comenzado las conversaciones. Por el momento no hay avances, aunque el objetivo es trazar dos carreras paralelas a ambos, que puedan convivir pese a la proximidad en edad. Será el tiempo, el campo y el mercado los que determinen el futuro. De cara al próximo año, no se descarta la fórmula de la cesión para no parar el crecimiento de ninguno. Dimitrievski y Rivero son los porteros de primer equipo con contrato más allá del 30 de junio de 2025 a esta hora.

Pero el año que viene queda lejos. Hasta entonces, con la vuelta de Nil Ruiz tras cinco meses de lesión, Angulo tendrá que mojarse entre Vicent Abril, Nil y Raúl Jiménez. El técnico apuesta por la alternancia: "La idea es que les generemos la inquietud de quién puede jugar el fin de semana. Vamos a elegir el que pensemos que sea mejor para cada partido. La idea general es que los tres tengan posibilidad de jugar el siguiente partido. Eso les va a hacer entrenar mucho mejor y estar listos para entrar en el siguiente partido. Va a haber mucha variedad, como en todas las posiciones". Abril parte como favorito para seguir siendo el titular bajo palos en liga.

El técnico cedió el testigo a Raúl Jiménez ante el Penya Deportiva, el último encuentro del filial antes del viaje a México, y también en la Premier League International Cup, en el que supuso su debut con el Valencia Mestalla. No será el caso ante el Nottingham Forest mañana, ya que Raúl está en Rumanía con la Sub-19, con la que fue campeón de Europa este verano. Viajan Nil Ruiz y el juvenil Pablo Mollá.

La coyuntura en la portería ha hecho, como explicamos en COPE, que se haya generado esta semana un efecto dominó. El propio Pablo Mollá (2008) debutó con el Juvenil A en División de Honor y ya fue suplente de Nil el sábado con el VCF Mestalla. Y Diego Piqueras, nacido 2009 e internacional Sub-16, hizo lo propio con el Juvenil B. Mientras, Luis Romero tuvo la oportunidad de viajar a México con el primer equipo con tan solo 16 años.