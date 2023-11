El valencianista Pablo López: "Podemos ganar el Mundial Sub-17"

La Selección Sub-17 lleva una semana concentrada en Indonesia para disputar el Mundial que arranca para España el próximo día 10 de noviembre. Canadá, Uzbekistán y Mali serán los rivales del combinado nacional en fase de grupos. En esa expedición encabezada por José Lana hay dos valencianistas: el portero Raúl Jiménez y el atacante Pablo López, ambos jugadores del Juvenil A che. El segundo atiende en esta entrevista a Deportes COPE Valencia desde el hall del hotel en Surakarta, con seis horas más en nuestro reloj que en nuestro país.

¿Cómo afrontan el estreno del viernes ante Canadá tras una semana de concentración?

Preparándonos ya para el primer partido, tenemos muchas ansias de jugarlo para poder ganar el Mundial. Hace bastante calor y bastante humedad. Te genera fatiga pero hay que adaptarse para dar lo mejor de sí. Los dos-tres primeros días algunos compañeros les costó el jet lag, pero a mí no me ha afectado. Lo llevo bastante bien. Fui a Singapur con el Valencia el año pasado y también hacía bastante calor y humedad.

España no ha ganado nunca el Mundial Sub-17, ¿sienten presión?

Presión poca. Disfrutarlo y dar el máximo de uno mismo para ganar el Mundial, que para eso estamos aquí. Tenemos grandes jugadores. Marc Guiu ha debutado en Primera, también tenemos más jugadores del Barça y de toda España. Llevamos muy buen equipo y la Selección se caracteriza por el juego de balón rápido y lo tenemos. Tenemos bastantes posibilidades de ganar el Mundial. Estamos bastante motivados.





Vídeo El internacional Sub-17 Pablo López se describe como jugador





Brasil es la vigente campeona, ¿qué piensan de sus rivales por el título?

Hay selecciones muy buenas como Argentina, Brasil, Mali… Nos centramos en nuestro juego, en tener los conceptos básicos metidos en la cabeza y sobre todo intensidad para poder al final conseguir el objetivo de ganar el Mundial.

¿Le va a acompañar su familia?

Tienen pensado acudir a partir de cuartos, que son los partidos más importantes. Si gracias a Dios pasamos, tienen pensado venir y disfrutarlo conmigo”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Algún compañero de la Selección con el que guarde una relación especial?

Me llevo muy bien con todos. Estoy en la habitación con Igor, del Villarreal, y tenemos que hacer una piña para hacer el mejor equipo posible. Ya conocía a muchos compañeros, estuve en la Sub-16 y Sub-17, excepto alguno que conocí estas últimas convocatorias. Hay muy buen grupo.

¿Cómo se describe como jugador?

Me veo un jugador bastante rápida y con mucha velocidad de balón. Con buen golpeo también. Sobre todo velocidad en el juego. Desde pequeño he jugado de 11, de 10 y de 7. Es verdad que he jugado casi siempre de 11, pero de 10 he jugado mucho y es verdad que me encuentro más cómodo de 10 porque recibo bastante más balón y tengo bastante rapidez de juego. Me veo bastante mejor de 10 que de 11.

¿Pensaba que podía ir al Mundial?

Debido a estas últimas convocatorias sabía que tenía posibilidades, pero de ahí a verte en la lista esos nervios siempre están. Cuando me vi en la lista muy contento. Estaba en mi habitación en la residencia del Valencia CF y cuando, estaba ansioso, y en cuanto me vi en la lista me levanté de la cama y fue a abrazar a Raúl Jiménez que estaba durmiendo, diciéndole: “Eh, que vamos al Mundial”. De ahí llamé a mis padres y muy contentos, toda mi familia muy contenta. Yo vivo en la residencia. Soy de Murcia pero vivo en La Manga que pertenece a Cartagena, y estuve jugando de pequeño ahí en Cartagena.

Vídeo Pablo López y el Valencia CF





¿Qué supone para usted jugar en el Valencia CF?

El Valencia CF siempre ha sido un club muy bueno, con una cantera bastante buena. Los entrenadores también te enseñan cosas muy buenas y siempre con ganas de darlo todo.

¿Cuál es su sueño?

El sueño de cada jugador es debutar en Primera y el Valencia CF es un club que me gustaría debutar con él.

¿Le motiva ver a canteranos tener tanto peso en el primer equipo?

Es una motivación para cada jugador de la cantera. Ver que el jugador está subiendo tan rápido es una motivación. Importante tener disciplina para poder llegar lo antes posible.

El Valencia CF pagó al Levante UD su cláusula de 100.000 euros para firmarle

Ellos apostaron por mí y tengo que demostrarles que al final han hecho bien.





El Juvenil A en División de Honor Juvenil

Hemos empezado por muy bien. Se ve al equipo muy centrado en la liga y con ganas de pelear mucho.