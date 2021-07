El Valencia CF y la prórroga de la ATE: NO de la Conselleria

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha emitido este martes un informe contrario a la ampliación de los plazos de la Actuación Territorial Estratégica para construir el Nuevo Mestalla que ha solicitado el Valencia por no darse “los requisitos establecidos legalmente” para informar favorablemente.



Concluye el informe, al que ha tenido acceso la Cadena COPE y que recoge EFE, que los retrasos en la fase 1 y 2 del proyecto sí que son imputables al Valencia y añade que su propuesta de prórroga “no se puede analizar con un mínimo de rigor jurídico” porque se trata de una “simple mención”.



Destaca la importancia que ha cobrado en las ATEs “la necesidad de acreditar que el promotor cuente con recursos financieros para hacer frente a la actuación”, algo que remarca que no se produce en el escrito que envió el Valencia y que junto con el punto anterior lleva al informe negativo. “El contenido del escrito (…) es manifiestamente insuficiente tanto en el planteamiento de una nueva cronología como en el compromiso de su ejecución”, señala.



El pasado mes de abril el Valencia solicitó que se amplíen los plazos de la ATE que se le concedió para facilitar la venta de la parcela de su actual estadio y construir el nuevo, que según los plazos actuales debería acabarse este mes de agosto pero cuyas obras llevan más de una década paradas. El club de Mestalla presentó su petición a la Conselleria de Economía, que solicitó el informe que este martes ha enviado Política Territorial y que según confirmaron fuentes del departamento que dirige Arcadi España es vinculante y supone una contestación a la petición del Valencia.



Esta conselleria emitió hace unas semanas otro informe en el que solicitaba una multa al Valencia como promotor de la ATE por los retrasos en la fase 1 del proyecto, en la que debía construirse un hotel junto al actual estadio, y prepara un informe sobre los incumplimientos de la fase 2, en la que debía acabarse el nuevo estadio y que se finalizará en agosto. El informe recoge que el Valencia solicita una ampliación de cinco años en los plazos y da como razones “el proceso infructuoso” de la venta de las parcelas del actual Mestalla así como la “complejidad en la licitación de la adjudicación de las obras para terminar el nuevo Mestalla”.

El conseller Arcadi EspañaVALENCIA PLAZA







Pero el informe subraya que “no concreta plazos ni estimación de reanudación de las mismas” y resalta que la ampliación se pide tres años después de la finalización de la fase 1 y a tres meses de que acabe la fase 2. Política Territorial recoge también un informe del Ayuntamiento de València que considera “ejecutada” la fase 1 al entender que no es exigible al club la construcción del hotel (en contra del criterio de esta conselleria) e “incumplida en su totalidad” la fase 2.



El informe municipal dejaba abierta la opción de imponer penalidades pero ampliar el plazo cinco años tal y como pide el club, exigiendo garantías adicionales. En su propio informe, la conselleria sí que cree que es responsabilidad del Valencia como promotor de la ATE que no se haya construido el hotel y acusa al club de una “notable falta de diligencia”. Además, da por hecho que no se concluirá el estadio a tiempo.