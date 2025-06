El Valencia CF rechaza el primer intento del Milan por Javi Guerra

Como hemos contado en Deportes COPE Valencia a las 14.30h, el Valencia CF ha dicho 'no' a las primeras cifras presentadas formalmente por el AC Milan para fichar a Javi Guerra. Como desveló este medio el pasado viernes, la intención del conjunto italiano era venir con fuerza a por el mediocentro de Gilet, que gusta y mucho en San Siro. El club de Mestalla se ha opuesto a una primera intentona de 20 millones de euros, incluyendo fijo y variables. No obstante, el Milan pretende seguir subiendo hasta encontrar el okey del Valencia CF a la venta del jugador. La propuesta ha llegado a la mesa de Ron Gourlay, después de que el conjunto transalpino la trasladase a las oficinas de la Plaza de la Afición en Mestalla.

El AC Milan es consciente de las cifras por las que el año pasado el Valencia CF tenía vendido a Javi Guerra al Atleti: 25 millones + 5 variables y un porcentaje de futura venta. Esa referencia la tiene a la hora de acometer esta operación, con el límite de 25 millones de euros en el horizonte. No obstante, la operación se encuentra todavía en sus primeros pasos y se intuye que puede ser larga. Corberán insistió en Singapur en la importancia de Javi Guerra y Mosquera en su equipo, a los que el club trasladó la voluntad de renovar. Intención que aun no ha sido escrita en documentos. Con ese mensaje de puertas para afuera, resulta imposible que el Valencia CF diga 'sí' al primer postor que llegue a por Javi Guerra el 17 de junio. El AC Milan, por su parte, trata de anticiparse a lo que se antoja puede ser una subasta por el jugador este verano, y más viendo su rendimiento en el Europeo Sub-21. Como desveló COPE al final de la temporada, clubes importantes de Italia, Alemania e Inglaterra se habían interesado por él. Entre ellos estaba el cuadro neroazzuro. Sus agentes, como hicieron la temporada pasada, remiten a los clubes a negociar directamente con el Valencia CF.

Nadie sabe más que Peter Lim a día de hoy si va a vender a Javi Guerra y por cuánto lo haría, de hacerlo. Desde el club se traslada en privado que no está en venta, pero solo los próximos pasos determinarán la realidad de estas afirmaciones. Ron Gourlay todavía se encuentra en fase de acomodo en el club, a la espera de llegar a Valencia. Una incógnita será saber el margen económico con el que contará para acometer renovaciones como las de Javi Guerra y Mosquera, aunque ya hemos contado en COPE que, pese al esfuerzo que pretende hacer el club, no se espera llegar a la apuesta que entienden ambos que les corresponde. Sea como fuere, apunta a ser un verano largo y movido con ambos nombres. Su contrato, el de Javi, expira en 2027.

Mientras, Javi Guerra está centrado en brillar en el Europeo Sub-21. Fue MVP en el segundo partido y tuvo una gran actuación en el primero. Hace dos semanas, el jugador de Gilet trasladó en COPE sus deseos y su análisis de lo que puede ser su futuro: "Está claro que no se puede garantizar nada. Está habiendo cambios en la estructura que al menos te ilusionan. Soy más de actos, que se representen las cosas, que no solo sea de palabra. Los jóvenes buscamos un proyecto deportivo. Ahora hablo por mí. Soy de Valencia, soy del Valencia CF, y creo no hay mejor sitio para hacer una carrera, rodeado de mi gente. Si todo va bien y poco a poco vamos mejorando, todo irá genial", aseguró en Tiempo de Juego con José Luis Corrochano. Los hechos, por el momento, los ha puesto el Milan con esta primera oferta.