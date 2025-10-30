El músico de Badajoz Chuli Solaris rompe las reglas con 'Fin de semana', un disco doble con alma de fanzine

El conocido músico pacense Jesús 'Chuli' Solaris, con una trayectoria de más de 30 años, lanza este viernes su último trabajo: 'Fin de semana'. Se trata de un álbum doble, autoproducido y autoeditado, que nace con un espíritu independiente que recuerda a los fanzines de los 80 y 90 y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Un disco doble a contracorriente

La propuesta de Solaris va en contra de la tendencia actual de lanzar sencillos. "Yo lo que quiero es llegar a la gente, va a ser todo muy sincero, muy cercano", explica el artista. Por ello, publica un disco doble conceptual dividido en dos partes: 'Sábado noche', con un sonido más enérgico y pensado para salir, y 'Domingo', con un tono más íntimo y tranquilo.

La sorpresa del formato físico llegará la próxima semana. En lugar de un CD, el álbum se presentará en una caja que contendrá un cómic creado por la artista emergente Victoria Robles, con viñetas que narran una historia para cada canción. La música se podrá obtener mediante un código QR que permitirá la descarga digital.

La independencia como bandera

Este proyecto es una auténtica obra artesanal. Chuli ha grabado él mismo la práctica totalidad de los instrumentos: "letra, guitarra, bajo, batería, todo lo he grabado yo", comenta. El disco se ha gestado entre los estudios Sylence Studio de Badajoz, con David Capellán, y Ferto Producciones en Valencia, contando con colaboraciones puntuales de Manuel y Víctor González en algunas canciones.

La financiación ha sido uno de los mayores desafíos, ya que se trata de un proyecto totalmente autoeditado. "No hay dinero para contratar a gente. Ha sido todo muy independiente, porque esta música es muy difícil y tienes que tener un buen primo, y yo no lo tengo", confiesa Solaris. Al ser preguntado sobre si es la máxima expresión de la música independiente, su respuesta es rotunda: "Más no se puede".

Aquí en Extremadura el mundo de la música es supercomplicado, pero bueno, ya llevamos muchos años y lo tenemos ya superado " Chuli Solaris Músico

El propio artista ha diseñado las portadas con grafitis, creando hasta 80 versiones para elegir las definitivas. El proyecto se completa con un videoclip realizado junto a la bailarina Ana Baigorri, que también se estrena este viernes en su versión completa y en el que Solaris se atreve a bailar, saliendo de su zona de confort.

Del desengaño a la reinvención en la calle

Solaris reconoce que el camino no siempre es fácil en el panorama musical regional. "El mundo de la música es muy bonito, lo que pasa que que también aquí en Extremadura es supercomplicado, pero bueno, ya llevamos muchos años y lo tenemos ya superado", afirma. Una de sus últimas decepciones fue la cancelación de un festival independiente que organizaba en Badajoz, un "buen palo" que llegó a solo diez días del evento por problemas burocráticos.

Lejos de desanimarse, el músico ya planea la presentación en directo en la sala Chatnoir de Badajoz y busca fechas para noviembre. Además, ante las dificultades para acceder a los circuitos habituales, Solaris prepara una rompedora estrategia de promoción: los "formatos de calle". La idea es llevar su música a un público más amplio que no frecuenta las salas de conciertos.

Nos vamos a plantar en la plaza de cualquier ciudad o de Badajoz para que mucho público que no puede ir a salas nos descubra" Chuli Solaris Músico

Según sus palabras, el plan es "ir con todos los cacharros, vamos a sonar eléctrico y nos vamos a plantar en la plaza de cualquier ciudad o de Badajoz, de Almendralejo, cualquier pueblo [...] para que mucho público que no puede ir a salas y todo eso, nos descubra". Los interesados en seguir el proyecto pueden encontrar a la banda como Solaris oficial en Instagram, Facebook y YouTube.