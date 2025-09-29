El Valencia CF-Oviedo se aplaza a mañana a las 20.00h

El Valencia CF-Real Oviedo ha sido aplazado oficialmente por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF. A cinco horas para la hora de comienzo del encuentro, el órgano federativo ha ordenado la suspensión del choque en la hora prevista y ha fijado la tarde del martes 30, es decir mañana, a las 20.00h para poder jugar el encuentro.

El escrito de el Juez de Competición reza lo siguiente: "Se ha constatado que las preocupantes predicciones meteorológicas, materializadas en la “Alerta Roja” acordada por la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia de Valencia en el día de hoy, constituyen razones de máxima prudencia a fin de evitar la generación de riesgos para los participantes y asistentes al mencionado encuentro". La decisión viene tras un escrito de LaLiga, un correo de Javier Solís, CEO del Valencia CF, y una carta de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá.

El Juez de Competición ha fijado la nueva fecha para mañana, pero de nuevo supeditada a las condiciones meteorológicas: "Se producirá mañana día 30 de septiembre a las 20:00 horas, en el Estadio de “Mestalla” siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan la disputa del encuentro en las adecuadas condiciones de seguridad para los intervinientes y asistentes, y las autoridades autoricen igualmente su disputa por haber desaparecido la situación de alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)". Para mañana, la previsión reduce la alerta a naranja.

El Valencia CF, que hasta media mañana seguía su plan de partido al no tener indicaciones por parte de los organismos federativos, entrenará esta tarde a las 17.00h en la Ciudad Deportiva de Paterna a las órdenes de Carlos Corberán.