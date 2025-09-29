El Valencia CF-Oviedo sigue en pie a esta hora pese a la alerta roja

A poco más de nueve horas del horario previsto para el arranque del partido entre el Valencia CF y el Real Oviedo no existen noticias sobre una posible cancelación del mismo. AEMET elevó la alerta a nivel rojo por intensas lluvias durante todo el día de hoy en la provincia de Valencia y los ayuntamientos han suspendido clases e invitado a evitar desplazamientos. El fútbol, sin embargo, lleva su propio camino. LaLiga y la RFEF no se han pronunciado al respecto de un posible aplazamiento, pese a que se encuentra en constante contacto con los clubes desde la mañana el domingo. Ante la ausencia de noticias contrarias a la disputa, Carlos Corberán continúa con su plan de partido y el Valencia CF está citado a las 12.30h para marcharse al hotel de concentración habitual.

Cabe recordar que a principios de este 2025, LaLiga decidió aplazar el Villarreal-Espanyol una vez ya se había realizado el calentamiento por parte de los equipos sobre el césped y con aficionados en la grada. "Por alerta meteorológica rogamos a los espectadores que salgan del estadio con calma y sigan las indicaciones del personal de seguridad", fue el mensaje que se hizo público en los videomarcadores del Estadio de La Cerámica. En aquel momento la alerta se elevó a roja cinco horas antes del encuentro y se envió el mensaje de EsAlert durante la tarde. En el caso del Valencia CF-Oviedo, los avisos y las precauciones se han puesto en marcha más de 24 horas antes, pero no hay noticias sobre un aplazamiento. El Real Oviedo viajó en la mañana del domingo a Manises y se ejercitó en la Ciudad Deportiva del Levante UD en una sesión vespertina.