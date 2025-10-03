El Bon día de Carlos Fuentes del 03 de octubre 2025
El Bon día de Carlos Fuentes del 03 de octubre 2025
José Luis Bauza
Mallorca - Publicado el
1 min lectura
"Cuenta Pedro que no ha dormido pensando en la flotilla, pero cuando dos guardias civiles fueron asesinados en Barbate no tuvo insomnio, al día siguiente se fue a los Goya"
Jorge Bustos
