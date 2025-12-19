Valencia Basket ya negocia la renovación de Omari Moore

Omari Moore ha sido el mejor fichaje de la era Luis Arbalejo. Pagar la rescisión del mejor anotador de la ACB, Kassius Robertson, al Obradoiro o de Kameron Taylor a Unicaja Málaga lo puede hacer cualquier director deportivo con dinero. Detectar un jugador en un equipo menor de Turquía como el Darussafaka y apostar por él es mucho más meritorio. Sus estadísticas con los otomanos eran buenas, 15'7 puntos y 5'5 asistencias por partido, pero hay que visualizar que encajará en un contexto más exigente, Valencia y Euroliga, y en un estilo de juego particular, el de Pedro Martínez.

Obviamente, la figura del entrenador también fue clave en la llegada. Sin el visto bueno de Pedro, Omari Moore no hubiera llegado. Pero hay que encontrar el talento que encaje y Arbalejo y su ayudante, Milan Bertelli, lo tenían en su radar. Confirmado su fichaje el 25 de agosto, el californiano ha dejado boquiabierto al mundo del baloncesto con su sobriedad, su calidad defensiva, sus recursos ofensivos, su capacidad para leer las situaciones, su instinto ganador en los momentos calientes, su efectividad desde el arco... un jugador completísimo y serio, de equipo, pero decisivo, con capacidad para brillar incluso sin buscarlo.

Mucho más de lo que dicen sus 9'1 puntos, 3'6 rebotes y 2'4 asistencias en 19 minutos por partido en ACB o incluso las de Euroliga, algo mejores: 12 puntos, 3'6 rebotes y 3'7 asistencias en 22 minutos por noche. Y en defensa lo puedes emparejar con la estrella rival y ser capaz de ponerla en dificultades.

Además, el jugador ya no es extracomunitario desde el pasado 27 de noviembre, cuando debutó con Macedonia del Norte ante Azerbaiyán en Skopje. El club ayudó al jugador para obtener pasaporte comunitario, una ventaja que se disfruta ahora... pero un inconveniente en las negociaciones porque el jugador se revaloriza mucho en el mercado europeo.

El Valencia Basket quiere que Moore continúe, protegerse, porque ahora sólo el derecho de tanteo en ACB le daría cierta ventaja ante una amenaza de Real Madrid o Barcelona. En Europa, el club poco podría hacer ante una oferta importante. Alargar varias temporadas y tener una cláusula que deje dinero en caja es lo que quiere en los despachos valencianos. Los agentes del jugador aprovechar la coyuntura y sacar el mejor contrato posible. Moore está feliz en Valencia, va todo rodado y se siente muy identificado con el estilo de Pedro. Ahora hay que llegar a un acuerdo. Las negociaciones están en marcha, según ha podido saber COPE, pero aún hay bastante distancia entre las partes.