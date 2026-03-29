Arde un camión con contenedores con mercancía en el recinto del puerto de Barcelona

Un incendio quema este mediodía un camión cargado con contenedores de mercancías en el recinto del puerto de Barcelona, fuego en el que trabajan los Bombers de la ciudad, han informado a EFE fuentes del Port y del Ayuntamiento de la ciudad.

El fuego, que inicialmente parecía afectar a una nave, arde en un camión estacionado en la zona del Pont d'Europa, donde estaba a espera de que se embarcase la mercancía.

En el lugar trabajan diez dotaciones de los bomberos de la ciudad, que intentan además que el fuego no se extienda a otros contenedores almacenados en esa zona de carga del puerto.