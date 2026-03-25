Entrevista cope
Raquel Carrera, preparada: "Si tengo que dar ese paso, lo daré..."
La jugadora de Valencia Basket asegura que el equipo llega con ganas de competir a la Copa de la Reina y sin la presión de ser favoritas. Llamada a ser la líder del vestuario, lo asume con naturalidad
Valencia - Publicado el
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A las puertas de una nueva edición de la Copa de la Reina (jueves, 20.30h en Tarragona contra Ensino Lugo), la jugadora de Valencia Basket, Raquel Carrera, ha analizado la situación del equipo. Aunque reconoce que ha sido un "año complicado" para la plantilla, asegura que a nivel personal se encuentra bien y "al 100%" físicamente para afrontar el torneo. "Ha sido complicado, un año largo. Al final te pones unos objetivos a principio de temporada que, si no los cumples, es frustrante para toda la plantilla". Y añadió: "ha sido una temporada con muchos cambios. Somos un equipo de 13 de jugadoras pero no las que empezamos. Ha cambiado mucho la plantilla y ya está definida hasta el final. Para mí, tenemos a las mejores jugadoras en cada posición y vamos a ir al 100%”, confesó Raquel Carrera en Deportes COPE.
Una temporada de altibajos
Carrera ha hecho balance de una temporada que ha calificado como "larga" y con "muchos cambios". Pese a las dificultades, la ambición es máxima de cara a la Copa. "Llegamos a la Copa de la Reina con ganas de competir", ha afirmado Carrera. La jugadora es consciente de que "el nivel de la liga sube" y ha señalado a rivales como "Zaragoza o Girona" como equipos que "también llegan muy bien". Sin embargo, ha destacado el hambre del vestuario: "Se nota en cada entrenamiento que el equipo quiere más y que el equipo quiere ganar". En Deportes COPE, la jugadora de Valencia Basket apostó por su equipo. "La mentalidad ganadora y competitiva siempre la hemos tenido. Ojalá poder llevarse un título pero todo empieza por un primer partido”.
El equipo quiere más y quiere ganar"
Jugadora de Valencia Basket en COPE
Sin la etiqueta de favoritas
Valencia Basket no llega este año con la vitola de principal favorito, algo que Carrera no ve como un inconveniente. "Lo de llegar como favorito yo creo que es un extra de presión para algunos equipos", ha comentado. En este sentido, ha recordado que el año pasado "Jairis tampoco llegó como favorita, nos ganó a nosotras, siguió ganando y se llevó la Copa de la Reina".
Si tengo que dar ese paso, lo daré"
Jugadora de Valencia Basket en COPE
Preparada para ser la líder
Preguntada por su rol en el equipo y su futuro como posible capitana, Raquel Carrera se ha mostrado dispuesta a asumir más responsabilidad. “En general tenemos un equipo joven. Tenemos jugadoras que nos están ayudando: Queralt Casas, Cristina Ouviña... han tenido ese liderazgo, lo siguen asumiendo y siguen ayudando. También Leticia Romero... y si yo también tengo que dar ese paso, lo daré”.
El camino del Valencia Basket en la Copa de la Reina arranca este jueves en los cuartos de final contra el Ensino de Lugo. Carrera ha insistido en la importancia de ir partido a partido. "La mentalidad ganadora y competitiva siempre la hemos tenido, de ir al primer partido, que en este caso es contra el Ensino de Lugo, a competir desde el minuto 1 hasta el 40", ha sentenciado.
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