Raquel Carrera, preparada: "Si tengo que dar ese paso, lo daré..."

A las puertas de una nueva edición de la Copa de la Reina (jueves, 20.30h en Tarragona contra Ensino Lugo), la jugadora de Valencia Basket, Raquel Carrera, ha analizado la situación del equipo. Aunque reconoce que ha sido un "año complicado" para la plantilla, asegura que a nivel personal se encuentra bien y "al 100%" físicamente para afrontar el torneo. "Ha sido complicado, un año largo. Al final te pones unos objetivos a principio de temporada que, si no los cumples, es frustrante para toda la plantilla". Y añadió: "ha sido una temporada con muchos cambios. Somos un equipo de 13 de jugadoras pero no las que empezamos. Ha cambiado mucho la plantilla y ya está definida hasta el final. Para mí, tenemos a las mejores jugadoras en cada posición y vamos a ir al 100% ”, confesó Raquel Carrera en Deportes COPE.

Una temporada de altibajos

Carrera ha hecho balance de una temporada que ha calificado como "larga" y con "muchos cambios". Pese a las dificultades, la ambición es máxima de cara a la Copa. "Llegamos a la Copa de la Reina con ganas de competir", ha afirmado Carrera. La jugadora es consciente de que "el nivel de la liga sube" y ha señalado a rivales como "Zaragoza o Girona" como equipos que "también llegan muy bien". Sin embargo, ha destacado el hambre del vestuario: "Se nota en cada entrenamiento que el equipo quiere más y que el equipo quiere ganar". En Deportes COPE, la jugadora de Valencia Basket apostó por su equipo. "La mentalidad ganadora y competitiva siempre la hemos tenido. Ojalá poder llevarse un título pero todo empieza por un primer partido”.

El equipo quiere más y quiere ganar" Raquel Carrera Jugadora de Valencia Basket en COPE

Valencia Basket Raquel Carrera alza, lesionada, la Copa de la Reina

Sin la etiqueta de favoritas

Valencia Basket no llega este año con la vitola de principal favorito, algo que Carrera no ve como un inconveniente. "Lo de llegar como favorito yo creo que es un extra de presión para algunos equipos", ha comentado. En este sentido, ha recordado que el año pasado "Jairis tampoco llegó como favorita, nos ganó a nosotras, siguió ganando y se llevó la Copa de la Reina".

Deportes COPE Momento de la entrevista con Raquel Carrera en Deportes COPE

Si tengo que dar ese paso, lo daré" Raquel Carrera, preguntada por liderar el vestuario Jugadora de Valencia Basket en COPE

Preparada para ser la líder

Preguntada por su rol en el equipo y su futuro como posible capitana, Raquel Carrera se ha mostrado dispuesta a asumir más responsabilidad. “En general tenemos un equipo joven. Tenemos jugadoras que nos están ayudando: Queralt Casas, Cristina Ouviña... han tenido ese liderazgo, lo siguen asumiendo y siguen ayudando. También Leticia Romero... y si yo también tengo que dar ese paso, lo daré”.

EFE Raquel Carrera, estrella de Valencia Basket

El camino del Valencia Basket en la Copa de la Reina arranca este jueves en los cuartos de final contra el Ensino de Lugo. Carrera ha insistido en la importancia de ir partido a partido. "La mentalidad ganadora y competitiva siempre la hemos tenido, de ir al primer partido, que en este caso es contra el Ensino de Lugo, a competir desde el minuto 1 hasta el 40", ha sentenciado.