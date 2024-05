Pedro Martínez volverá a Valencia Basket

El Valencia Basket y Pedro Martínez, como avanza Deportes COPE, volverán a unir sus caminos siete años después de separarse tras la mayor gesta de su historia, su primer y único título de Liga ACB en 2017. Desde que el club taronja perdiera en la Copa del Rey confianza en la figura de Álex Mumbrú, la maquinaria para recuperar la química con la grada y un entrenador más experto se puso en marcha. Había opciones como la de Lakovic, pero su salida de Gran Canaria, pero el esloveno podía salir a un conjunto de Euroliga, cosa que los valencianos no tenían asegurada. Había que buscar otra alternativa y la que más gustaba a la grada trabajaba en el Nou Congost.

Las conversaciones con su entorno empezaron hace unas semanas, con la salida de Mumbrú, y pronto el feedback fue bueno. Había que esperar pero la predisposición a escuchar era buena. La figura de Xavi Albert había que respetarla y también aprender del pasado, Pedro se fue de Valencia después de triunfar y en las entrañas de la Fonteta no se quería repetir el error. Por eso las partes decidieron esperar al resultado de los playoffs. Con Baxi Manresa eliminado en cuartos, sólo había un camino que frustrara el regreso del catalán, que Albert metiera al equipo en la final. Un éxito así hubiera dejado a Albert en el banquillo. No tendría sentido con el

El momento llegó el sábado con la eliminación ante UCAM Murcia en el tercer y definitivo partido. Albert no metió al equipo en la final y el camino de vuelta a la Fonteta de Pedro, despejado. En los próximos días, se firmará un acuerdo por una temporada y otra opcional. Para el club es un alivio después de la tensión vivida con Mumbrú y el creciente enfríamiento con la afición a poco tiempo de la inauguración del Roig Arena. No se puede arriesgar. El objetivo claro es ganar la Eurocup y conseguir el billete para la Euroliga, con ello el nuevo pabellón abrirá sus puertas con la mejor competición del continente. Pedro Martínez es una apuesta segura de cara a llegar al nuevo e icónico recinto con un proyecto al alza. Algo que ahora no se percibe.

Pedro Martínez se convirtió el pasado mes de enero en milenario en la ACB, el segundo con más partidos dirigidos en la historia de la liga después de Aíto García Reneses. El catalán ha vuelto a demostrar su categoría esta temporada en Manresa, donde cumple su tercer ciclo. Será segunda vez, como en 2015, que cambie el Nou Congost por la Fonteta. Aquí, si no hay cambios, se reencontrará con un buen amigo suyo, Joan Maroto, y con un gran damirador, Xavi Albert, que volverá a su puesto de asistente para acabar de formarse y convertirse algún día de forma natural en el sucersor del catalán. El sueño y objetivo de Enric Carbonell, el director general del club.

La plantilla vivirá una profunda reestructuración por segundo verano consecutivo. Algunos jugadores están con acuerdos por anunciar: Ethan Happ (Gran Canaria), Luka Bozic (KK Zadar), Jean Montero (Morabanc Andorra), Branco Badio (Baxi Manresa) y Matt Costello (Baskonia), estos dos últimos nombres avanzados por COPE.

El apartado de bajas será amplio: Brandon Davies, Boubacar Touré, Alpha Kaba, Jared Harper y Kevin Pangos no seguirán. Semi Ojeleye, recientemente renovado, Chris Jones, Stefan Jovic, Xabi López-Arostegui, Josep Puerto, Kassius Robertson, Jaime Pradilla, Damien Inglis y Nate Reuvers tienen una temporada más de contrato. Con Reuvers, se piensa en una cesión desde hace meses y son varios los clubes españoles y europeos interesados. Inglis y Robertson, por quienes también se pagó, lo tienen complicado. Dos casos especiales son Víctor Claver y Sergio De Larrea.

El valenciano, como ya contó COPE, acaba contrato, pero quiere sentarse con el club para mirarse a los ojos y ver si va a seguir teniendo un rol en el equipo, sentirse importante, útil. A Claver le ilusiona retirarse en el Roig Arena, no parece sencillo.

El talentoso base vallisoletano, Larry, es una de las perlas de la cantera y creen que con Pedro Martínez puede ser el jugador que apunta. Si el equipo juega Eurocup, tiene muchas opciones de quedarse de tercer base. Con Euroliga, se podría buscar una cesión.