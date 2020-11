El Valencia se ahoga en la orilla

El Valencia CF volvió a perder, tras encadenar tres partidos sin hacerlo. Lo hizo en Mestalla, por la mínima y con un gol en propia puerta de Lato, a falta de 10 minutos para el final. Doloroso desenlace para un futbolista que hasta el momento había hecho un partido más que digno en la difícil tarea de suplir a Gayà.

Los rojiblancos celebran el autogol del Valencia CF

Es mucho mayor la diferencia entre ambos clubes que lo visto sobre el terreno de juego, lo cual dice más del Valencia que del Atlético de Madrid. Ordenado, atento en las ayudas, replegado en campo propio y evitando cometer errores, el equipo de Javi Gracia llevó buena parte del encuentro sin apenas conceder ocasiones a su rival. Disparos lejanos, de media distancia que brindaron a Jaume la oportunidad de brillar.

Fruto de ese orden defensivo y del trabajo colectivo, el partido careció de ritmo y apenas dejaba margen para la sorpresa. En ninguna de las dos áreas. El Valencia no inquietó a Oblak, más preocupado por no conceder que por hacer daño a su adversario. Así llegamos al descanso y tras el mismo, Simeone movió el árbol. Joao Félix y Carrasco entraron para cambiar el dibujo rojiblanco y para reactivar el ataque. Ya no solo dominaba el Atlético, ahora ya empezaba a generar peligro en un Valencia que empezaba a dar síntomas de cansancio.

MInuto de silencio en Mestalla por Sol y Maradona

En una acción defensiva, Hugo Guillamón sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho y tuvo que ser cambiado por Mangala. Más problemas para Gracia, que no quería tocar nada en su equipo, a pesar de que las fuerzas empezaban a flaquear. A falta de 20 minutos, un triple cambio sorprendía a los valencianistas: Maxi, Vallejo y Yunus fuera. Dentro Gameiro, Correia (de interior) y Sobrino. Oxígeno con poca pólvora. El Atlético olió la sangre y, en una buena internada de Carrasco por banda izquierda, ingresó en el área y puso un centro envenenado que golpeó en Lato y terminó por alojarse en el fondo de la red. Quedaban 10 minutos para el final, pero el partido no dio para más. Fue un duro golpe para un Valencia CF que compitió bien pero que careció de mordiente. Jugó a no perder y terminó cayendo de la forma más cruel.

Ficha técnica:

0 - Valencia: Jaume Doménech, Wass (Jeison, m.84), Gabriel Paulista, Hugo Guillamón (Mangala, m.57), Lato, Musah (Thierry, m.70), Carlos Soler, Racic, Guedes, Manu Vallejo (Gameiro, m.70) y Maxi Gómez (Rubén Sobrino, m.70).

1 - Atlético de Madrid: Oblak, Trippier, Giménez, Savic, Hermoso, Llorente, Saúl (Carrasco, m.60), Coke, Lodi (Joao Félix, m.46), Correa (Vitolo, m.65) y Lemar (Kondogbia, m.65).

Gol: 0-1, m.79: Lato, en propia meta

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó por el Valencia a Racic y Hugo Guillamón por el Atlético de Madrid a Saúl, Correa, Koke, Joao Félix y Llorente