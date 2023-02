Solís: "Si el Ayuntamiento se pone en cuestiones estéticas, nunca nos pondremos de acuerdo"

Respuesta a Sandra Gómez sobre el conflicto por el Nuevo Mestalla

He leído la entrevista, habla de que estamos en un punto de filosofía y no, la filosofía quedó atrás ya hace mucho tiempo. Lo que estamos buscando con esta solicitud de cambios al convenio es dar certidumbre. El proyecto presentado cumple desde un punto vista urbanístico, que es lo importante, con los requisitos que se solicitan. Hemos solicitado una OCA (Organismo de Control Autorizado) que aparentemente valida desde un punto de vista, insisto, urbanístico los requisitos del convenio y entonces creemos que estamos en un punto de dar certidumbre al proyecto en su conjunto, en total. No podemos dejar dudas o cosas abiertas, que luego generen dudas, por eso queremos que quede claro qué estadio es. Nos dijeron y recomendaron que no había que entar en política y acepto el comentario de la misma manera que ellos no deben entrar en qué color nos gusta más: rojo, azul, morado... No podemos entrar a valorar aspectos estéticos. El estadio cumple, cumple con los requisitos urbanísticos. Si existe un miedo a los grandes eventos que pueda acoger el estadio, cumple. Y no lo digo yo, lo dice la RFEF con el Mundial. El estadio es un estadio de día a día, su concepción no es acoger grandes eventos, como en su día Valencia y el puerto se adaptó para acoger la Copa América, lo mismo pasará, se tienen que adaptar el estadio y la ciudad. Realmente el paso que hemos dado es firme coherente, honesto y los comentarios son coherentes, honestos y transparentes. Y dentro de eso queremos decir qué es lo que se va a construir. No entiendo que el Ayuntamiento se ponga a cuestiones estéticas porque entonces nunca nos pondremos de acuerdo.





Polémica por el pago por el polideportivo de Benicalap

Eidentemente, no. Si hay alguna entidad pagadera en Valencia o que paga impuestos en decenas de millones, es el Valencia CF. Es poco serio decir o insinuar que el VCF no va a pagar el IVA. Desde un punto de vista fiscal, que sería atrevido por mi parte entrar en profunidad, respecto si el Ayuntamiento tiene IVA o es devengable. En cualquier caso, el coste que el club se comprometió es de 8,1 millones, que eso es un pabellón espectacular, pero aunque fuera de 7 millones sigue siendo espectacular. Por eso, estamos en una fase de cerrar, concretar, no de filosofía de qué debe ser un convenio. Es dar certidumbre. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento y lo entendemos es decir: tendrán las licencias del terciario cuando se produzca el depósito de la cantidad del polideportivo. Correcto. Podrán tener beneficios urbanísticos del futuro estadio cuando completen el Nuevo Mestalla. Correcto, punto. Ésas son las preocupaciones públicas, de la ciudadanía. Ahora bien, insistir en aspectos estéticos o visuales sobre el estadio, es abrir un melón porque para gustos, colores. El propio convenio no hablaba de un número de plazas de párking, el VCF se ajusta a las plazas que recoge la ATE, que en días de partido no decía nada. Buscar o rascar problemas donde no los hay no es mirar hacia adelante e intentar buscar una solución. Es lo que único que llevamos solicitando e intentando buscar cierto tiempo. No ha habido comunicación directa, ha sido en prensa. Fuimos al Ayuntamiento a explicarlo, a interactuar y a dejarlo claro, porque en un papel las cosas no se interpretan como si las explicas en persona, y recibieron luego el documento que habían mandado con el control de cambios para que lo revisaran y estamos esperando esa vuelta a los comentarios, que son totalmente coherentes y lógicos. En la estética consideramos que es un estadio absolutamente vanguardista, bonito, moderno, funcional, para acoger unas semifinales del Mundial, no lo digo yo, lo dijo el arquitecto, la RFEF respecto a las condiciones. Si hablamos de que me gustaría que fuera de una manera, o considero que... No ha lugar a eso.

Críticas a los árbitros

Hay veces que las quejas son muy llamativas y sonoras, pero no te asegura que tengan resultados, en el club se trabaja de otra manera y se opta por otras maneras de hacer llegar esas quejas. Eso no quiere decir que se exploren otras vías, pero el club defiende los intereses, se hace oír y está ahí cuando hace falta.

