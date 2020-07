Un punto que sabe a nada

Sumando de uno en uno no le llega al Valencia CF para pasear su fútbol por Europa la próxima temporada. Decía Manu Vallejo al finalizar el partido en Granada: “Vamos mejorando y estamos cerca de la victoria”. Seguramente no le falte razón al delantero gaditano que fue la gran sorpresa en el once de Voro y una bocanada de aire fresco a un equipo deprimido. Gol incluido. Pero a Vallejo el parón por el coronavirus le ha descuadrado, como a todos, en el tiempo. Esta Liga no empezó en junio, arrancó en agosto, y no quedan jornadas para ir mejorando y acercándose a la victoria. Es más, da la sensación de que el tiempo se agota.

El equipo mejoró en actitud respecto al partido ante el Athletic. Ante los leones ya había mejorado respecto a los anteriores con Celades. Pero no le da. La sensación es que el equipo está pidiendo la hora y que, además, la suerte no acompaña. Las lesiones de Rodrigo, Gayá y Ferran no son cualquier baja. Los de Voro fueron capaces de remontar el gol inicial de los nazaríes. Guedes se asomó como el futbolista que es. Con una calidad increíble y un talento innato para hacer golazos como churros. El problema es que es tan bueno, como irregular, y eso en un Valencia CF necesitado, pierde valor.

Guedes volvió a marcar un golazo

El error del día llegó en el gol del empate de Fede Vico. Una barrera que se abre, Sobrino que se asusta y Maxi hace pasillo. El Valencia CF vuelve a anotar una calamidad más en su cuaderno de horrores de la temporada. Allí figuran, Diakhaby, Mangala, etc…..

Sin tiempo para lamentos, Valladolid de Sergio, un equipo muy ordenado y que sabe a qué juega y qué quiere, visita el martes Mestalla. Luego Leganés con la soga al cuello, Español ya veremos si deshauciado, y el telón se echa en el Pizjuán ante un Sevilla que estará, probablemente, peleando por una plaza Champions. Las matemáticas obligan, casi a hacer pleno. Desde luego, 9 de 12 es un registro casi innegociable.

Voro: "Nos falta ser solventes y no cometer errores"

Tiene pinta de milagro y la apariencia de que a Voro, esta vez, le han soltado a la plaza con seis miuras para torear. El más difícil todavía para el de L’Alcudia que no arroja la toalla “un equipo en estas circunstancias nota la responsabilidad y la necesidad de ganar. La primera piedra es que el equipo compita bien y lo hizo ante el Athletic y lo ha hecho ante el Granada. Nos falta ser solventes y no cometer errores que nos penalizan como el de la barrera. Y, sobre todo, ganar un partido”.